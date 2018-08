Ляпис-98, Pianoбой, O.Torvald – как провести День Независимости на ZaxidFest 2018

24-26 августа под Львовом в с. Родатичи состоится 10-й фестиваль Захід 2018. Кто будет выступать, как добраться и где жить – читайте в материале Фактов ICTV.

Три дня на трех сценах, группы из Украины, Европы и Америки, еще больше территории и неистовое настроение – это все ЗахідФест 2018.

В первый день фестиваля – День Независимости Украины – вход на концертные площадки будет свободный для всех посетителей.

Захід – один из старейших фестивалей независимой Украины, он проводится на Львовщине с 2009 года. Zaxidfest – это классический опен-эйр, который стал доброй традицией для многих фестивальников.

Кто будет выступать

В лайнапе этого года симбиоз стилей и музыкальных направлений: классика от симфометала, нюметала к хэви-металла и рока, вместе с новыми музыкальными веяниями рэп и хип-хоп музыки и представителями популярной культуры.ГBullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes, Adam Gontier (екс-соліст гурту Three Days Grace), Therion, We Butter The Bread With Butter, Noize MC, Ляпис-98, Pianoбой, O.Torvald, Пошлая Молли, Tommy Cash, Карна, Тартак, Detach, AННА, Один в Каное, ЛСП, ADAM, 5 Vymir, Detach, Confessions of a Traitor, Беz Обмежень, Latexfauna, Рэспубліка Паліна, Курган і Агрегат, Брем Стокер, Роллікс, 1914, Velikhan, Postman и другие.

Купить билеты на фестиваль Захід можно здесь.

День Независимости Украины

24 августа 2018 – День Независимости Украины и первый день фестиваля Захід.

Работать на фестивале в этот день будут две сцены. А заявлены такие участники: O.Torvald, Detach, Лео Мантіс, 5 Vymir, Брем Стокер, АННА, Бетон, Обійми Дощу и другие.

Заметим, что вход на территорию палаточного только с абонементом в Фестивальный Палаточный городок.

Где жить на фестивале:

Аудитория фестиваля условно делится на две категории: “полевики-туристы” и поклонники комфорта. Поклонники комфорта на фестивале не живут, а тусят, выбрав для ночлега окружающие отели – вблизи Волшебной Долины их много, или же живут/поселяются во Львове.

Полевики-туристы обычно остаются в большой “гостинице” на территории фестиваля Захід Под тысячей звезд, и въезжают в фестивальную атмосферу по полной: палаточный городок, кухня “сам-себе-шеф-повар”, котелки, карематы, спальники, палатки, “одолжите-соль”, комары, новые знакомства, “друг-а-мивина-еще-есть?”, гитара до утра.

В фестивальном палаточном городке можно жить в собственных или предварительно арендованных палатках. У “полевиков-туристов” есть две альтернативы.

Первая – это платное фестивальный палаточный с огороженным периметром, душевыми кабинами, туалетами, разовым “пайком” древесины для костров, освещение территории, медпунктом, зонами для зарядки гаджетов. Также цена может включать паркинг, если вы приехали собственной машиной.

В стоимость не входит аренда палатки, палатка можно арендовать отдельно

Абонементы в платный палаточный приобретаются дополнительно, а также их ограниченное количество.

Продаются они на том же сайте, что и билеты на фестиваль Захід.

Как доехать

Всем не львовянам, которые планируют на фестиваль Захід, сначала стоит добраться до Львова. Это может быть любой вид транспорта: собственное авто, Укрзализныця, BlaBlaCar, рейсовые автобусы, автостоп.

Прямые трансферы (http://new.compass.lviv.ua) из таких городов: Киев, Львов, Ровно, Луцк. Также можно заказать трансфер из своего города, предварительно связавшись с перевозчиком.

Из Львова на фестиваль Захід и обратно можно добраться фестивальными автобусами, которые будут отправляться с Дворцовой площади возле Главного железнодорожного вокзала. Детали: http://new.compass.lviv.ua

Или электричками в направлении Держ.Кордон к Родатичам из Пригородного железнодорожного вокзала. См. сайт Укрзализныци.

