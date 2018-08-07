Убийство отца и неудачи. Неизвестные факты о Шарлиз Терон

Сегодня известной актрисе Шарлиз Терон исполнилось 43 года. Факты ICTV собрали интересные моменты из биографии и фотографии голливудской красотки.

Детство Шарлиз Терон

Шарлиз Терон родилась в Бенони, ЮАР, 7 августа 1975 года.

Родители девочки, Герда Алетта и Чарльз Джейкоб Терон, управляли строительной фирмой и содержали свое хозяйство.

Ее детство прошло на родительской ферме в Бенони. Там она любила играть на природе, а ее лучшим другом была козочка по имени Бок.

Шарлиз Терон с родителями.

В 1981 году 6-летнюю Шарлиз записали на балетные курсы, а в 1988 отдали в интернат при Национальной школе искусств.

В 1990 году в семье Терон произошла ужасная трагедия: девушка потеряла отца.

Его, хронического алкоголика, застрелила собственная жена. Убийство было самообороной, поэтому полиция не стала обвинять женщину в преступлении.

Начало модельной карьеры

В 16 лет будущая звезда приняла участие в местном конкурсе моделей и выиграла.

Чуть позже красавица одержала победу уже в международном конкурсе моделей в итальянском Позитано.

После триумфа девушка заключила годовой контракт с миланским модельным агентством. За год работы она объехала всю Европу, а после этого отправилась в Нью-Йорк, где решила остаться насовсем.

Кинодебют

Жизнь модели кардинально изменилась в 1996 году.

Она не смогла обналичить чек на $500 в банке и устроила скандал, свидетелем которого стал известный голливудский агент Джон Кроссби.

Он заметил девушку и протянул ей свою визитку. Спустя пару дней Кроссби привел ее в актерское агентство.

Через 8 месяцев Шарлиз Терон была утверждена на свою первую роль, правда, без слов.

Девушка появилась в 3-секундном эпизоде в ленте Дети кукурузы 3: Городская жатва.

Первой серьезной ролью Шарлиз Терон можно считать криминальную драму Два дня в долине Джона Херцфельда, где актриса сыграла подружку одного из главных героев.

В 1997 году она снялась в ленте Адвокат дьявола. Это была первая по-настоящему крупная работа актрисы, она сыграла на уровне с главными действующими лицами фильма – Аль Пачино и Киану Ривзом.

Расцвет карьеры

Кадр из фильма Монстр.

В 2003 году Шарлиз Терон утвердили на главную роль в фильме Монстр, основанном на реальных событиях. Ей предстояло превратиться в серийную убийцу Эйлин Уорнос.

Чтобы вжиться в роль, девушка детально изучила дело преступницы, поправилась на 10 кг и стала носить контактные линзы.

В 2004 году фильм собрал множество почетных наград и принес девушке статуэтки Оскар и Золотой глобус, а также награду Британской академии.

В 2005 на голливудской Аллее славы появилась именная звезда Шарлиз Терон, а в 2006 году Forbes признал ее самой высокооплачиваемой актрисой Америки.

В 2008 году Шарлиз Терон стала главной героиней фильме Хэнкок с Уиллом Смитом, который собрал почти $400 миллионов в мировом прокате.

Личная жизнь

Личная жизнь голливудской красавицы ознаменовалась головокружительными романами и не менее масштабными разрывами.

В 1997 году Шарлиз Терон встречалась с солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом, однако спустя пять лет теплых отношений пара рассталась.

В 2002 году, на съемках ленты 24 часа актриса познакомилась со Стюартом Таунсендом.

Несколько лет их пару называли одной из самых прочных в Голливуде, однако в январе 2010 года их гражданский брак потерпел крах.

В 2014 году Шарлиз Терон непродолжительное время встречалась с Шоном Пенном; их роман был бурным, но, увы, недолгим – летом 2015 года стало известно об их разрыве.

Своих детей у актрисы не было, однако в 2012 году она усыновила африканского мальчика по имени Джексон, а вскоре удочерила темнокожую девочку.













Убийство отца и неудачи. Неизвестные факты о Шарлиз Терон / 7 фотографий

Читайте: Шарлиз Терон вышла на красную дорожку в бюстгальтере

К слову, австралийский комик Селена Барбар делает пародии на фотографии звезд, чтобы сделать их более близкими к жизни простых людей.

Фото: Узнай все и Getty Images