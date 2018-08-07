Софии Ротару – 71! Почему она отказалась от гражданства РФ и сколько получает на корпоративах

Звезда украинской эстрады София Ротару сегодня празднует свой день рождения! Сложно представить, но этой вечно молодой и талантливой женщине исполняется 71 год!

София Ротару уже много лет восхищает поклонников по всему миру своим удивительным сильным голосом и необычайной красотой.

Артистка родилась на Буковине, в с. Маршинцы, и уже с детства обожала петь и радовать близких выступлениями на семейных праздниках. Кстати, великое будущее Ротару пророчили на всеукраинских и международных конкурсах еще с самого начала творческого пути.

Всенародная любовь и слава к Софии Михайловне пришли после исполнения песен известного композитора Владимира Ивасюка. Червона рута в ее исполнении стала настоящим хитом, который до сих пор знают и любят многие поколения.

Особый виток творчества Ротару начался во время сотрудничества с композитором Русланом Квинтой. Именно благодаря ему в репертуаре артистки появилась песня Одна калина – своеобразная “вторая Червона рута”. Песня об Украине, завоевавшая безграничную любовь народа, песня, которая ассоциируется исключительно с Ротару.

В репертуаре у певицы более 500 песен на русском, украинском, болгарском, молдавском, сербском, польском, немецком, итальянском, испанском и английском языках.

София Михайловна имеет немало почетных званий и наград. Она является Народной артисткой СССР, Народной артисткой Украины, Заслуженой артисткой Молдавской РСР, а также Героем Украины. Кроме того, в списке Ротару – звания Почетного гражданина Черновцов, Ялты и Кишинева.

Интересно, что в 2002 году Софию Михайловну наградили в РФ Орденом Почета за большой вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление российско-украинских культурных связей.

А в 2007 году, на 60-летний юбилей певицы, президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010) наградил ее орденом За заслуги ІІ степени за “весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю плодотворную деятельность”.

Кроме богатого творческого пути, у Софии Михайловны большая и дружная семья. Певица росла в многодетной семье – у нее два брата и три сестры. Сама Ротару – счастливая мать известного музыкального продюсера Руслана Евдокименко и бабушка Анатолия и Софии.

Муж Софии Ротару – Анатолий Евдокименко – преждевременно скончался от инсульта в 2002 году. Певица тяжело пережила его потерю, однако именно дети и внуки вернули ее к жизни.

16-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко строит карьеру модели. Впервые девушка вышла на подиум в 7 лет на показе Bonpoint в Киеве. Сейчас в портфолио Сони уже есть несколько показов, рекламная кампания Poustovit и фотосессии для ELLE Украина.

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В то же время любимым фотографом Сони является ее старший брат Анатолий. Сейчас парень учится в Central Saint Martins (Лондон) на графического дизайнера и музыкального продюсера, а раньше занимался фотографией.

Племянница Софии Ротару – Соня Кей – популярная молодая певица. Девушка исполнятет автобиографические песни, посвященные отношениям между молодыми людьми, преградам, возникающим в юности, первым переживаниям и любви.

Ни для кого не секрет, что у Софии Михайловны есть недвижимость в Ялте. В 1980 году ей подарили ордер на квартиру в 9-этажном доме, планировка которого была разработана специально для певицы.

В 1991 году Ротару арендовала на 20 лет историческое здание, оказавшееся под угрозой сноса, отреставрировала его и открыла студию звукозаписи. Позже она выкупила этот дом и землю вокруг него. Сейчас там располагается роскошная гостиница Вилла София.

Сама Ротару проживает в небольшом поселке Никита возле Ялты, где ее сын Руслан выстроил комфортный особняк. В поселке артистка проводит большую часть свободного времени, сюда к ней съезжаются дети и внуки.

Кроме того, у Ротару есть четырехкомнатная квартира в центре Киева, а также двухэтажный коттедж в лесу села Пятихатки в районе Конче-Заспы.

В 2004 году во время Оранжевой революции в Украине София Ротару была на Майдане и вместе с семьей раздавала еду людям, вне зависимости от их политических взглядов.

А позже, в 2006 году, она принимала активное участие в парламентских выборах и баллотировалась в народные депутаты под вторым номером в списке Блока Литвина.

С началом событий на Евромайдане и российской агрессии на Донбассе София Михайловна была не настолько активной. Комментируя события в центре Киева, она верила, что “победит разум и здравый смысл“.

В 2014 году Ротару отменила концерты в Крыму, а также отказалась от всех гастролей по России.

Бывший концертный директор Ротару Ольга Коняхина объяснила, что такое решение связано с политической историей. Накануне в День независимости Украины в сети появилось фото, на котором Ротару с семьей стоит с украинским флагом. Под снимком была короткая подпись: “Слава Украине!”.

– София Михайловна не хочет выступать сейчас ни в России, ни в Украине, хотя, конечно, предложения есть. Она не считает уместным выходить на сцену тогда, когда в ее родной стране свистят пули. Тяжело переживает происходящее и не знает, что делать дальше, – говорили приближенные певицы.

В одном из интервью сестра Ротару Лидия Хлябич призналась, несмотря на то, что во время Евромайдана артистка перестала выступать и переживала определенные финансовые трудности, она помогала деньгами бойцам украинской армии.

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При этом сама Ротару свою гражданскую позицию обозначала так:

– Гражданская позиция у меня одна — я за мир во всем мире! Я молдаванка, рожденная в СССР, мы были одной семьей, и мне больно смотреть на происходящие конфликты между нашими странами.

После аннексии Россией Крыма, София Ротару отказалась принимать российское гражданство. Она пояснила, что прописана в Киеве, поэтому по закону российский паспорт ей не положен.

– Но, с другой стороны, если Владимир Владимирович подарит мне российский паспорт, как Депардье, я бы не отказалась. Не надо будет разрешение на работу оформлять, – отметила она.

Сейчас София Ротару редко появляется на сцене. В марте 2017 года она выступила на творческом вечере композитора Руслана Квинты. Не менее приятным сюрпризом стало ее появление на музыкальном фестивале Жара в Баку, где Ротару порадовала поклонников любимыми хитами. На сцену София Михайловна вышла в шикарном красном платье-вышиванке.

Кстати, на празднование своего 70-летнего юбилея София Ротару вместе с семьей уехала на Сардинию. Говорят, такое решение артистка приняла для того, чтобы не обидеть ни украинских, ни российских поклонников.

– Это компромиссное решение. Ведь если бы София Михайловна решила отметить юбилей в России, то на нее обиделись бы в Украине. А если устроит банкет в родной стране, – миллионы российских поклонников затаят обиду. Именно поэтому для публичного празднования дня рождения София Михайловна выбрала солнечный Баку. А юбилей она отметит в кругу семьи на острове Сардиния, – объяснил директор певицы Сергей Лавров.

В 2016 году свой день рождения певица тоже праздновала в Италии. Вместе со своим сыном, невесткой и внуками она отправилась в один из курортных городков Тосканы – Форте-дей-Марми.

В Крыму София Ротару сейчас бывает редко, в лучшем случае – раз в год.

– К сожалению, вырваться в Крым и в Виллу Софию у нее получается крайне редко. Причина банальна и проста: отсутствует воздушное сообщение, а добираться на автомобиле, как вы понимаете, не только долго, но и крайне утомительно, – объяснил Сергей Лавров. 12 ноября 2017 года София Михайловна приняла участие в церемонии вручения одной из главных музыкальных наград в РФ – Золотой граммофон. Тогда среди награжденных артистов было немало украинцев. Интересно, но награду Ротару на сцене лично вручила правая рука главы МИД РФ Сергея Лаврова – Мария Захарова. Несколькими днями после этого артистка поделилась снимками с фотосессии для украинского журнала ELLE. На стильных фотографиях Ротару позировала вместе с внучкой и невесткой. Майские праздники София Ротару встретила с семьей в Киеве. Певица устроила нежную фотосессию в вышиванках украинских дизайнеров на фоне магнолий в ботаническом саду. Кстати, суммы гонораров Ротару в России давно перестали быть тайной. В апреле концертный директор певицы откровенно признался, что на корпоративах в российских олигархов Ротару получает от €25 тыс. за 2-3 песни. Причем подобных выступлений у певицы от 5 до 10 в месяц.





























Софии Ротару – 71! Почему она отказалась от гражданства РФ и сколько получает на корпоративах / 15 фотографий

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Фото: Instagram, сайт Софии Ротару, Gdezhivet