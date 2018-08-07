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Украинские звезды без макияжа – топ-10 фото (ГОЛОСОВАНИЕ)

Как выглядят украинские звезды без макияжа летом? Факты ICTV сделали подборку фото и запустили голосование.

Українські зірки без макіяжу

Мы привыкли видеть их в блестящих нарядах и с непревзойденным макияжем. Однако в реальной жизни звезды часто пренебрегают мейкапом.

Немало знаменитостей не стесняются делиться с поклонниками “натуральными” фото в социальных сетях.

Факты ICTV собрали снимки украинских звезд без макияжа. Чья натуральная красота поразила вас больше всего?

Читайте: Ляпис-98, Pianoбой, O.Torvald – как провести День Независимости на ZaxidFest 2018

Мы также предлагали выбрать самую стильную женщину в украинской политике.

Фото: nadyadorofeevayulia_zoriyreginatodorenkokosadchacybulskayakamenskuxlobodaofficialslava_kaminskavikanablackolgasumska

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