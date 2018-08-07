Украинские звезды без макияжа – топ-10 фото (ГОЛОСОВАНИЕ)

Как выглядят украинские звезды без макияжа летом? Факты ICTV сделали подборку фото и запустили голосование.
Мы привыкли видеть их в блестящих нарядах и с непревзойденным макияжем. Однако в реальной жизни звезды часто пренебрегают мейкапом.
Немало знаменитостей не стесняются делиться с поклонниками “натуральными” фото в социальных сетях.
Факты ICTV собрали снимки украинских звезд без макияжа. Чья натуральная красота поразила вас больше всего?
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Фото: nadyadorofeeva, yulia_zoriy, reginatodorenko, kosadcha, cybulskaya, kamenskux, lobodaofficial, slava_kaminska, vikanablack, olgasumska
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