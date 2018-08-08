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Финальный сезон Карточного домика – дата выхода

Финальный 6 сезон сериала Карточный домик выйдет на стриминговом сервисе Netflix 2 ноября 2018 года.

Картковий будинок

Об этом говорится на официальной странице сериала Карточный дом в Twitter.

– Финальный сезон. 2 ноября, – говорится в сообщении.

Читайте: Тизер 6 сезона Карточного домика

Netflix также выпустил первый постер будущего сезона сериала Карточный домик.

Он повторяет постер первого сезона, однако в президентском кресле теперь сидит Клэр Андервуд (Робин Райт).

К слову, ранее в сети появился постер сериала Карточный домик с Кремлем в крови.

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