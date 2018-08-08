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Подруга Немцова и любовница мужа Ани Лорак. Финалистки Мисс Украина Вселенная 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2018 пройдет 14 августа в Киеве. За корону будут соревноваться подруга Бориса Немцова, любовница мужа Ани Лорак, а также участницы шоу Холостяк.

Міс Україна Всесвіт 2018

Финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2018 состоится во вторник, 14 августа, в Fairmont Grand Hotel в Киеве. Начало – в 20.00.

Победительница будет представлять Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2018.

В этом году среди конкурсанток много интересных персон.

За звание самой красивой девушки Украины поборется свидетельница убийства Бориса Немцова 25-летняя Анна Дурицкая из Белой Церкви, а также любовница мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Яна Беляева.

Недавно девушку заметили в караоке-клубе в компании Мурата Налчаджиоглу, после чего разгорелся скандал об измене мужа Ани Лорак.

Также в финале конкурса встретятся победительница 6 сезона шоу Холостяк Алена Лесик и финалистка 8 сезона – Галина Присташ.

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Факты ICTV собрали фото 18 финалисток и предлагают выбрать свою фаворитку.

Ранее стало известно, что впервые за всю историю конкурса трансгендер представит Испанию на Мисс Вселенная 2018.

Фото: missukraine_universe

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