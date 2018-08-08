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Twenty One Pilots провели обряд инициации

Twenty One Pilots выпустили клип на трек Levitate, в котором изображен своеобразный обряд инициации.

Новый клип появился на официальном канале группы на YouTube.

В видео Тайлер Джозеф попадает в некое тайное общество, где проходит обряд инициации.

Читайте: Twenty One Pilots выпустили клип о повстанцах, снятый в Киеве

Видео на песню Levitate завершает историю, которая началась в клипах Jumpsuit и Nico and the Niners.

Режиссером ролика выступил Эндрю Донохо.

Ранее Факты ICTV писали, что  Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR. 

Фото: Скриншот из видео.

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