В США прооперировали звезду сериала Друзья

Популярный актер Мэттью Перри, который сыграл Чендлера Бинга в сериале Друзья, перенес операцию в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает The Independent.

Хирурги в ходе операции устранили у него перфорацию желудочно-кишечного тракта.

Мэттью Перри сейчас находится в одном из госпиталей Лос-Анджелеса после перенесенной операции на желудочно-кишечном тракте.

Актер сейчас находится в клинике. Он поблагодарил за беспокойство о нем и попросил не вторгаться в его личную жизнь, пока он восстанавливается.

Читайте: Все возможно! Энистон о продолжении сериала Друзья

К слову, кроме Чендлера, Мэттью еще играл Николаса Оза Озерански в фильме Девять ярдов. Перри также был приглашённым актером в сериалах Элли Макбил, Беверли-Хиллз, 90210 Западное крыло, Клиника, участвовал в озвучивании эпизода Симпсонов.

В мини-сериале Клан Кеннеди: После Камелота сыграл Эдварда Кеннеди.

Публикация от matthew perry (@mattylangfordperry) 15 Июн 2018 в 10:57 PDT

Напомним, ранее Факты ICTV подготовили лучшие моменты из Друзей и показали, как выглядят актеры сегодня.