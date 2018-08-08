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Я знаю русскую культуру: звезда Такси рассказал о драке в клубе

Сами Насери, которого избили в караоке-клубе, изложил свою версию случившегося.

По словам Насери, драка началась из-за пьяных посетителей, которые заплатили администрации и пели без очереди, сообщает НТВ.

– Я знаю правила, я знаю русскую культуру караоке, я был в 20 барах за год своего пребывания в России, и меня нигде не заставляли платить за песни. А здесь они, должно быть, заплатили. У них было больше прав. В какой-то момент я сказал: Стоп, мы уходим, забрал свои деньги, вышел и стал ждать брата. Когда мы спустились, один из зачинщиков потянул меня за руку, чтобы поговорить, – рассказал актер.

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По его словам, парней это не убедило и один из них набросился с кулаками на его брата. После этого началась драка.

Напомним, накануне  в ходе конфликта в одном из московских клубов звезда Такси Сами Насери получил черепно-мозговую травму.

Фото: dreamstime.

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