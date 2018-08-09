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ДахаБраха выступит с Океаном Эльзы на День независимости

Украинская этно-группа ДахаБраха станет специальным гостем большого концерта Океана Эльзы ко Дню Независимости в Киеве.

ДахаБраха

24 августа 2018 года на НСК Олимпийский в Киеве состоится традиционный большой концерт Океана Эльзы ко Дню Независимости Украины.

Специальным музыкальным гостем станет этно-группа ДахаБраха (dakhabrakha).

Напомним, сегодня ДахаБраха – один из самых известных в мире украинских музыкальных коллективов. Организатором и художественным руководителем группы является Владислав Троицкий.

Большой концерт на НСК Олимпийский станет первым выступлением группы Океан Эльзы после почти годовой концертной паузы.

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Накануне концерта Факты ICTV предлагают пройти тест и проверить, как хорошо вы знаете песни группы Океан Эльзы.

Фото: dakhabrakha/Facebook

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