ДахаБраха выступит с Океаном Эльзы на День независимости

Украинская этно-группа ДахаБраха станет специальным гостем большого концерта Океана Эльзы ко Дню Независимости в Киеве.
24 августа 2018 года на НСК Олимпийский в Киеве состоится традиционный большой концерт Океана Эльзы ко Дню Независимости Украины.
Специальным музыкальным гостем станет этно-группа ДахаБраха (dakhabrakha).
Напомним, сегодня ДахаБраха – один из самых известных в мире украинских музыкальных коллективов. Организатором и художественным руководителем группы является Владислав Троицкий.
Большой концерт на НСК Олимпийский станет первым выступлением группы Океан Эльзы после почти годовой концертной паузы.Читайте: Океан Эльзы выпустил клип на песню В небо жене Лолита спела песню Океана Эльзы в аннексированном Крыму Впервые за 2 года! Новая песня Океана Эльзы - Без тебе
Накануне концерта Факты ICTV предлагают пройти тест и проверить, как хорошо вы знаете песни группы Океан Эльзы.
Фото: dakhabrakha/Facebook