PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Энрике Иглесиас едет в Киев – дата/

Энрике Иглесиас едет в Киев – дата

Осенью этого года в Киеве выступит испанский певец Энрике Иглесиас.

Об этом артист сообщил в своем Twitter.

Концерт состоится 30 сентября на НСК Олимпийский. Продажа билетов начнется 20 августа.

Читайте: Концерт Imagine Dragons в Киеве: кто выступит на разогреве

К слову, последний раз Энрике Иглесиас приезжал в Киев 10 лет назад и выступал во Дворце спорта.

Ранее Факты ICTV писали, что музыканты группы Die Antwoord прибыли в Украину накануне своего концерта в Киеве.

Фото: Enrique Iglesias

Видео: Enrique Iglesias

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка