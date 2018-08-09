Мисс Бум-Бум 2018: бразильянки показали рентгеновские снимки своей пятой точки

Участницы конкурса красоты Miss BumBum, в котором определяется обладательница самых красивых ягодиц Бразилии, сфотографировались с рентгеновскими снимками этой части тела, чтобы доказать отсутствие у них имплантов.

Об этом сообщает The Sun.

Фотосессия конкурсанток с рентгеновскими снимками призвана привлечь внимание к проблеме смертности после пластических операций по увеличению ягодиц. Только в Бразилии за последний месяц от послеоперационных осложнений умерли несколько девушек.

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Конкурс Miss BumBum проводится в шестой раз. В финале участвуют 27 девушек — по одной от каждого штата Бразилии. Одно из правил конкурса — отсутствие пластики ягодиц, что не означает запрета на пластику других частей тела.

Финалистки этого года признались, что в сумме сделали 78 операций, среди которых увеличение груди, липосакция, изменение формы носа и подбородка. Победительница конкурса станет известна в ноябре.









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Фото и видео: missbumbumbrasil