Золотому голосу – 45! Кому Пономарев посвятил первую песню и как открыл Евровидение

Народный артист Украины Александр Пономарев празднует свой 45-й день рождения! Факты ICTV вспоминают интересные факты о жизни певца.

Талант Александра Пономарева родители заметили с детства, однако из-за финансовых сложностей дать ему музыкальное образование или купить инструменты не могли. Свою первую песню Святая Анна будущий артист написал в 12 лет и исполнил под окнами одноклассницы, которая очень ему нравилась.

После окончания средней школы Пономарев поступил в Хмельницкое музыкальное училище. Поскольку раньше он не занимался музыкой, за первый год учебы парню пришлось освоить материал семилетней музыкальной школы. В 1992 году он успешно получил профессию дирижера-хормейстера.

В 1993 году Пономарев поступил на вокальное отделение Львовской консерватории. Тогда же он дебютировал на Всеукраинском конкурсе молодых исполнителей Червона рута, где одержал победу. А уже в конце года Александр стал лучшим поп-исполнителем Украины.

Через два года Пономарев получил Гран-при Международного конкурса молодых эстрадных исполнителей им. Владимира Ивасюка. С ростом популярности музыканта необходимость переезда в Киев стала очевидной. Поэтому он сменил место жительства и перевелся в Национальную музыкальную академию в Киеве.

С тех пор престижные музыкальные конкурсы появлялись в жизни Пономарева все чаще, и он с легкостью одерживал на них самые высокие награды.

В 1998 году президент Украины Леонид Кучма (1994 – 2005) подписал указ о присвоении Александру Пономареву звания Заслуженного артиста Украины. В тот момент певец стал самым молодым Заслуженным артистом в нашей стране.

Весной того же года прошел первый в музыкальной истории независимой Украины живой всеукраинский гастрольный тур Александра Пономарева. Со своей программой он объехал 25 городов и дал 37 аншлаговых концертов.

Кроме того, именно Александр Пономарев впервые представлял Украину на международном песенном конкурсе Евровидение в Латвии. В 2003 году с песней Hasta la vista он занял 14 место.

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В 2004 году был участником Оранжевой революции и исполнял со сцены национальный гимн Украины.

18 августа 2006 года президент Украины Виктор Ющенко (2005 – 2010) присвоил Александру Пономареву звание Народного артиста Украины.

Сейчас Александр Пономарев является основателем и владельцем одного из лучших продюсерских центров в Украине – З ранку до ночі. Кроме того, некоторое время он был телеведущим кулинарной программы, а также тренером музыкального шоу на одном из украинских телеканалов.

Известно, что Пономарев был женат дважды. На протяжении 10 лет он жил в гражданском браке с дочерью известного украинского композитора Николая Мозгового Аленой. Позже, в 2006 году певец женился на студентке Виктории Мартынюк, однако через 6 лет пара разошлась.

Несмотря на то, что певцу неоднократно приписывали романы с молодыми и красивыми девушками, о нынешнем семейном положении золотого голоса Украины ничего не известно. Пока Пономарев воспитывает 20-летнюю дочь Женю и 11-летнего сына Сашу.

В сентябре 2017 Александр Пономарев презентовал свою новую песню Полонений и видеоклип на нее.

А к Рождеству презентовал собственную колядку! Тогда песня стремительно разлетелась по интернету и в Сочельник побила рекорды, набрав около 73 тыс. просмотров.

В декабря 2017 года Александр Пономарев выпустил танцевальный трек Найкраща. Главную роль в клипе сыграла известная российская актриса Евгения Лоза.

Также артист порадовал поклонников новой песней Зима.

Дискография:

1996 – альбом З ранку до ночі

1997 – альбом Перша і остання любов

2000 – альбом Вона

2001 – альбом Він

2003 – сингл Hasta la vista

2005 – компакт-диск с Гимном Украины в исполнении Александра Пономарева

2006 – альбом Я люблю тільки тебе

2006 – сингл 100 Kisses

2007 – альбом Ніченькою

Музыка для кинофильмов:

Жажда экстрима (реж. Андрей Дончик, 2006)

Мой принц (реж. Галина Сахно, 2007)

7 дней до свадьбы (реж. Сергей Лысенко, 2008)

















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