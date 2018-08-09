Умерла известная актриса Тамара Дегтярева

В четверг, 9 августа, умерла Тамара Дегтярева, которая сыграла главную роль в фильме Вечный зов.

– У нас грустная, очень печальная новость. Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили, – сообщили в пресс-службе московского театра Современник.

Тамара Васильевна исполнила множество ролей в ставшем уже родным ей московском театре.

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Даже потеряв ногу в ноябре 2012 года в результате гангрены и будучи прикованной к инвалидному креслу, Дегтярева продолжала играть свою Евдокию во Времени женщин.

Также актрису можно увидеть более чем в 30 фильмах. Среди самых известных из них картины Ищу человека, Эшелон и Вишневый сад.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве умер режиссер-постановщик Театра на Подоле Игорь Славинский.