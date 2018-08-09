PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино / Умерла известная актриса Тамара Дегтярева/

Умерла известная актриса Тамара Дегтярева

В четверг, 9 августа, умерла Тамара Дегтярева, которая сыграла главную роль в фильме Вечный зов.

– У нас грустная, очень печальная новость. Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили, – сообщили в пресс-службе московского театра Современник.

Тамара Васильевна исполнила множество ролей в ставшем уже родным ей московском театре.

Читайте: Умер актер из Жестокого романса Мартынов

Даже потеряв ногу в ноябре 2012 года в результате гангрены и будучи прикованной к инвалидному креслу, Дегтярева продолжала играть свою Евдокию во Времени женщин.

Также актрису можно увидеть более чем в 30 фильмах. Среди самых известных из них картины Ищу человека, Эшелон и Вишневый сад.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве умер режиссер-постановщик Театра на Подоле Игорь Славинский.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка