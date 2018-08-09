Рецензия на фильм Мег: удачная охота на акул

В последнее время актеру Джейсону Стейтему не везет на хорошие роли в боевиках и хорошую репутацию ему приносит только франшиза Форсаж. Однако Мег может стать тем фильмом, который ждут фанаты актера.

Факты ICTV уже оценили фильм и готовы рассказать, чего можно ждать от нового приключения великолепного актера современных боевиков.

Сюжет

Как и ожидалось, сюжет в фильме Мег существует для условной галочки. Группа ученых на исследовательской станции под финансированием миллиардера обнаруживает, что Марианская впадина более глубокая, чем казалось на первый взгляд.

При попытке исследовать новые пучины океана, они натыкаются на нечто, из-за которого трое ученых оказываются в ловушке на глубине более 11 км. Вызволять их, конечно же, приходится герою Стейтема (Джонас Тейлор), который уже ранее стыкался с подобной ситуацией.

Учитывая несколько вещей, которые становятся ясными после представления Джонаса, сюжет начинает напоминать первую часть Крепкого орешка, только вместо небоскреба нам представили Марианскую впадину.

В итоге оказывается, что тем нечто, которое напало на исследователей, является мегалодон (вымерший вид гигантских акул). С ним команде станции и самому Джонасу предстоит разбираться до самого конца фильма, чего, скорее всего, и ждет каждый человек, который купил на него билет в кино.

Не вдаваясь в подробности, хочется отметить, что способы, которыми доисторического хищника, хоть и более брутальные и даже местами дорогостоящие (конечно, когда станцию финансирует миллиардер), кажутся вполне реальными (в большинстве случаев). А все то, что выходит за грань разумного, частенько подчеркивает и присущий подобным фильмам юмор.

Актерская игра

При том, что одной из ключевых вещей, которая должна заставить зрителя пойти на Мег, является Джейсон Стейтем, здесь он не смог показать что-то новое. Как и в других фильмах, он “играет сам себя”.

Даже при всем моем уважении к его ролям в боевиках, здесь он не всегда смотрится к месту. Особенно это очевидно в первые 20-30 минут фильма. В то время, как зрителю представляют команду из весьма интересных ученых и других персонажей, появляется типичный герой боевиков, при одном взгляде на которого я больше готов поверить в то, что он разорвет мегалодона голыми руками, чем попробует применить более рациональный подход.

Благо, во второй половине фильма Джонас лучше вписывается в общую атмосферу и антура, что идет ему на пользу.

Очень порадовало, что большинство персонажей фильма неплохо запоминаются, и отыграны на достаточно высоком уровне учитывая тот факт, что лента посвящена охоте на огромную доисторическую акулу и действия здесь ожидают больше, чем драмы. Хотя есть и отдельные “косяки”, где “каменность” лиц просто поражает. К примеру, в одном из моментов, где персонаж находится в сильном напряжении, выражение его лица не меняется даже при неожиданной встрече с одним из членов команды. Но, благо, в Мег таких моментов совсем немного.

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Особенно хочется отметить актерское мастерство Шуи Кай, которой порой удается затмить даже взрослых.

Визуальное оформление и продолжительность

Даже в современном кинематографе часто случается, что CGI сильно хромает, и страдают этой проблемой не только малобюджетные фильмы, но и многомиллионные блокбастеры. К счастью, Мег этой проблемы удалось избежать практически полностью.

Большая и страшная акула выглядит поистине прекрасно и иллюзия того, что она может быть настоящей, не теряется на протяжении всего фильма. Чаще всего косяки с “графикой” проявляются в те моменты, когда действие переносится на поверхность. Но количество таких проблем меньше, чем пальцев на руке, потому их можно простить.

В остальном, тяжело сказать, насколько качественен CGI в этом фильме, поскольку большое количество времени проводится под водой, где “графика” используется больше всего. Какие-то недочеты могли без проблем прикрыть слабым освещением, но это не мешает ленте выглядеть все так же красиво.

При достаточно неспешном повествовании, количества экшн-сцен в фильме достаточно, чтобы порадовать тех, кто пришел посмотреть на то, как Стейтем сойдется в бою с огромной акулой. В них нет ничего необычного, да и предсказать исход большинства событий не составит труда. Из-за этого напряжение быстро растворяется где-то в воздухе и Мег начинает больше походить на боевик, нежели на триллер.

При том, что фильм длится около 2 часов, его нельзя назвать затянутым. Экшн-сцены разумно расставлены на протяжении ленты, что не дает зрителю сильно заскучать во время его просмотра и дождаться следующего столкновения с мегалодоном.

Вердикт

Заметно, что Мег многим пытается походить на знаменитые Челюсти, но добраться до их уровня фильму не удалось, даже с использованием слегка футуристического сеттинга. Да и сконцентрироваться на одной аудитории ему не удается, ведь с одной стороны, того напряжения, которое дарили зрителям Челюсти, не получилось добиться, с другой – любителям боевиков будет маловато действия.

Больше всего он подойдет тем, кто ищет просто развлечения и отдыха. Можно без проблем собрать компанию и вместе любоваться тем, как Стейтем пытается надрать плавник акуле, не задумываясь лишний раз о логичности действий главного героя.

Сюжет: 5/10

Игра актеров: 7.5/10

Атмосфера: 6/10

Общая оценка Фактов ICTV: 6.5/10.

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Фото: IMDB

Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine