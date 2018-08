Кайли Дженнер – 21! Самые горячие образы

Сегодня, 10 августа, свой 21 день рождения празднует бизнес-леди и звезда Instagram Кайли Дженнер.

Семья

Кайли Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Калифорнии. Ее родители – бизнесвумен Крис Дженнер и олимпийский чемпион Брюс Дженнер.

Интересно, что Брюс в 2015 году совершил каминг-аут как трансгендерная женщина. После этого он сделал операцию по смене пола.

У Кайли есть сестра Кендалл и сестры по матери Кортни, Ким, Хлои и брат Роб. А со стороны отца: братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Джейк Дженнер, Броуди Дженнер и сестра Кейси Дженнер.

Девушка с 10 лет снимается в реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, поэтому еще с детства ее окружает внимание прессы.

Бизнес

В конце 2015 Кайли Дженнер создала свою собственную линию косметики Kylie Cosmetics.

Первую коллекцию, которая состояла из набора для губ продали за 30 секунд. Ради такого успеха девушка наняла целую команду лучших бизнес-аналитиков.

На сегодня ее доходы оценивают минимум в $900 млн., что делает ее самой молодой и самой богатой женщиной Америки, самостоятельно достигшей успеха.

А через год, при аналогичных темпах, Кайли может стать самым молодым миллиардером и обгонит Марка Цукерберга, который стал миллиардером в 23 года.

Пластические операции

До 21 лет Кайли Дженнер уже успела сделать пластику – и не раз. Самые заметные изменения произошли с ее губами, которые звезда увеличила чуть ли не в два раза.

Личная жизнь

Кайли Дженнер состояла в длительных отношениях (с 2014 года по январь 2017) с рэпером Tyga. Пара внезапно разошлась и сразу стало известно о романе Кайли с рэпером Трэвисом Скоттом.

А через несколько месяцев СМИ написали, что Дженнер впервые беременна. 1 февраля 2018 года у них родилась дочь Сторми.



Также предлагаем посмотреть самые сексуальные образы Кайли Дженнер.



















