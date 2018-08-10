Лучшие песни Аллы Пугачевой: 10 хитов, которые нужно послушать

В репертуаре Аллы Пугачевой около 500 песен на различных языках. Факты ICTV собрали 10 хитов Примадонны, которые обязательно нужно послушать.

Днями российские СМИ распространили очередной фейк о том, что Алла Пугачева умерла.

Поклонников напугало то, что певица прекратила публиковать фото в соцсетях.

На самом деле молчание Примадонны было связано с семейным отпуском в Италии.

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Тем временем мы собрали топ-10 песен Аллы Пугачевой, которые стоит послушать каждому, независимо от возраста и музыкальных предпочтений.

Алла Пугачева – Айсберг

Алла Пугачева и Максим Галкин – Будь или не будь

Алла Пугачева – Позови меня с собой

Алла Пугачева – Миллион алых роз

Алла Пугачева – Ты на свете есть

Алла Пугачева – Арлекино

Алла Пугачева – Мадам Брошкина

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте – Опять метель

Алла Пугачева – Мне нравится

Алла Пугачева – Любовь, похожая на сон

Ранее Алла Пугачева жаловалась на здоровье поклонникам. По словам Примадонны, из-за солидного возраста ее организм постоянно “дает сбои”.

Фото: ALLAPUGACHOVA.PRO/Allaradio.ru