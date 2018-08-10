Лучшие песни Аллы Пугачевой: 10 хитов, которые нужно послушать

В репертуаре Аллы Пугачевой около 500 песен на различных языках. Факты ICTV собрали 10 хитов Примадонны, которые обязательно нужно послушать.
Днями российские СМИ распространили очередной фейк о том, что Алла Пугачева умерла.
Поклонников напугало то, что певица прекратила публиковать фото в соцсетях.
На самом деле молчание Примадонны было связано с семейным отпуском в Италии.
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Тем временем мы собрали топ-10 песен Аллы Пугачевой, которые стоит послушать каждому, независимо от возраста и музыкальных предпочтений.
Алла Пугачева – Айсберг
Алла Пугачева и Максим Галкин – Будь или не будь
Алла Пугачева – Позови меня с собой
Алла Пугачева – Миллион алых роз
Алла Пугачева – Ты на свете есть
Алла Пугачева – Арлекино
Алла Пугачева – Мадам Брошкина
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте – Опять метель
Алла Пугачева – Мне нравится
Алла Пугачева – Любовь, похожая на сон
Ранее Алла Пугачева жаловалась на здоровье поклонникам. По словам Примадонны, из-за солидного возраста ее организм постоянно “дает сбои”.
Фото: ALLAPUGACHOVA.PRO/Allaradio.ru