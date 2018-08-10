Поцелуй Иглесиаса. Ломаченко и Каменских на пляже – что постят звезды в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.
Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.
Так, украинская певица Даша Астафьева выложила пикантное фото и метко пошутила: “Когда в Луцке спросила, что спеть на бис и ответили “Моя Волынь!”
А французский футболист Антонио Гризманн запостил фотку с коллегой Лукасом Эрнандесом, на которой спортсмены демонстрируют свою радость из-за начала нового сезона.
Кайли Дженнер сегодня празднует свой день рождения и уже похвалилась новым луком с подписчиками.
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Арнольд Шварценеггер раскрывает спортивные секреты следующему поколению.
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Сексуальная Настя Каменских чиллится на пляже в Италии.
Испанский певец Энрике Иглесиас целует на своем концерте фанаток. Неожиданно!
Кстати, можете испытать свою судьбу, ведь Энрике Иглесиас Киев тоже решил посетить в рамках своего тура.
Лобода жалуется, что подружки заставили ее ехать в Монако.
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А украинский боксер Василий Ломаченко показал собственную серию тренировочных шорт, представив себя спасателем Малибу.
А вот британская певица Дуа Липа получила первый ключ от города Приштина (Косово) из рук мэра города.
Кстати, вы же знали, что Дуа Липа в Киеве была недавно?
Тут все просто – прекрасная Надя Дорофеева со своим мужем Владимиром Дантесом.
Между прочим, MONATIK и Дорофеева недавно представили трек Глубоко.
А украинская актриса Дизель Шоу Яна Глущенко запостила милую фотографию со своим сыночком.
Напомним, Факты ICTV делали голосование, в котором собрали украинских звезд без макияжа.