Поцелуй Иглесиаса. Ломаченко и Каменских на пляже – что постят звезды в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.

Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.

Так, украинская певица Даша Астафьева выложила пикантное фото и метко пошутила: “Когда в Луцке спросила, что спеть на бис и ответили “Моя Волынь!”

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 8 Авг 2018 в 8:29 PDT

А французский футболист Антонио Гризманн запостил фотку с коллегой Лукасом Эрнандесом, на которой спортсмены демонстрируют свою радость из-за начала нового сезона.

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 9 Авг 2018 в 1:01 PDT

Кайли Дженнер сегодня празднует свой день рождения и уже похвалилась новым луком с подписчиками.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner) 9 Авг 2018 в 11:06 PDT

Арнольд Шварценеггер раскрывает спортивные секреты следующему поколению.

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Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 9 Авг 2018 в 8:15 PDT

Сексуальная Настя Каменских чиллится на пляже в Италии.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 10 Авг 2018 в 5:45 PDT

Испанский певец Энрике Иглесиас целует на своем концерте фанаток. Неожиданно!

Кстати, можете испытать свою судьбу, ведь Энрике Иглесиас Киев тоже решил посетить в рамках своего тура.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 6 Авг 2018 в 8:38 PDT

Лобода жалуется, что подружки заставили ее ехать в Монако.

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Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Авг 2018 в 7:30 PDT

А украинский боксер Василий Ломаченко показал собственную серию тренировочных шорт, представив себя спасателем Малибу.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 10 Авг 2018 в 9:43 PDT

А вот британская певица Дуа Липа получила первый ключ от города Приштина (Косово) из рук мэра города.

Кстати, вы же знали, что Дуа Липа в Киеве была недавно?

Публикация от DUA LIPA (@dualipa) 10 Авг 2018 в 7:06 PDT

Тут все просто – прекрасная Надя Дорофеева со своим мужем Владимиром Дантесом.

Между прочим, MONATIK и Дорофеева недавно представили трек Глубоко.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Авг 2018 в 10:34 PDT

А украинская актриса Дизель Шоу Яна Глущенко запостила милую фотографию со своим сыночком.

Публикация от Яна Глущенко (@yamo4ka) 7 Авг 2018 в 11:36 PDT

Напомним, Факты ICTV делали голосование, в котором собрали украинских звезд без макияжа.