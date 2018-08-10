Рецензия на Mamma Mia! 2: танцующий Броснан и отсутствие Стрип

В Украине вышло в прокат продолжение культового мюзикла по песням группы ABBA о матери-одиночке Донне — Mamma Mia! 2. Мы посмотрели ленту – и хотим поделиться своими впечатлениями. Так что усаживайтесь поудобнее.

Сможет ли Mamma Mia! 2 повторить колоссальный успех первой части? Определенно нет! Однако этот фильм действительно стоит посмотреть.

Когда вышла из зала, я жизнерадостно улыбалась и даже от части пританцовывала. Для меня это и есть главным аргументом в пользу просмотра фильма, однако давайте поговорим о нем подробнее.

Всегда ли новое лучше старого?

Летом 2008 года Mamma Mia! ударил по экранам и очаровал сердца многих.

Поющие девушки, геи, танцующие друзья и лето в фильме смогли лихо противостоять футбольной лихоманке, которая вспыхнула в то время из-за чемпионата Европы.

Тогда легкий мюзикл превратили в настоящую битву, сделав колоссальные $466 млн в кассе. Это был самый продаваемый DVD.

С такой статистикой все ожидали, что жадные продюсеры фильма захотят продолжение сразу, но даже они знали, что это может быть провалом.

Выждали 10 лет! И правильно сделали.

Если вы хотели посмотреть на очередной шедевр с Мерил Стрип, то это не тот фильм. Да, я тоже расстроилась немного, чего скрывать.

Сюжетная точка, с которой развязывают фильм – это период после смерти Донны и пробы Софи открыть отель, который бы хотела ее мама.

Так, на протяжении фильма Софи вспоминает с Сэмом (Пирсом Броснаном), одним из ее трех пап, о маме. Зрители переносятся назад во времени с помощью серии ярких воспоминаний, чтобы увидеть, как Донна (играемая блестящей Лили Джеймс) жила беззаботно, искала себя и влюблялась.

Кстати, вы ведь не забыли, что это мюзикл? А я вот иногда забывала, пока смотрела его. Как бы мы не любили группу ABBA, но даже их песни могли бы надоесть, если бы забрали львиную долю ленты.

Однако песни и танцы были уместными. К примеру, вы приходите уставшие и расстроенные домой, идете в душ или готовите себе ужин – и вот просто хочется чего-то спеть тихонько (или нет) вслух. Какую-то там I will always love u, Crazy или поностальгировать с Би-2. Было ведь? Так вот, песни звучат именно в такие уместные моменты.

Но не стоит ожидать от этого мюзикла чего-то необычного. Он классический и легок. Это нельзя сравнить с масштабными Ла Ла Лэндом или Величайшим шоуменом. А вот с ненавязчивым Красавица и чудовище (с Эммой Уотсон который) – да!

Режиссер и актеры

Для большого экрана мюзикл адаптировал британец Ол Паркер, сценарист фильмов Лучший из экзотических, Отель Мэриголд и Представь нас вместе. Он же занял и режиссерское кресло.

Получилось хорошо. Мне понравились переходы из настоящего в прошлое с использованием деталей. Неплохая съемка, которая не отвлекала от картинки.

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Ол Паркер – восьмой с правой стороны. Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures

Что важно – вторую часть можно смело смотреть тем, кто не видел первую. Отсылки к прошлому не оставляют никаких вопросов у зрителя.

Однако тех, кто не знал первую часть ленты, очень удивят Пирс Броснан, Колин Ферт и Стеллан Скарсгорд.

Привычные всем Джеймс Бонд, Кингсмен и Бил Тернер весело танцуют и поют песни – для многих это будет интересный сюрприз.

Это, кстати, именно тот фильм, где сборная солянка актеров не сыграла против него.

Ах, да, за вечно молодую Шер и ее исполнение песни Fernando – 10 баллов. Вы оцените.

Смотреть или нет?

Mamma Mia 2 не приведет вас в экстаз и это точно не тот фильм, после которого нужно еще полчаса помолчать, чтобы просто отойти от эмоций.

Но мюзикл наполнит самое измученное сердце радостью, повеселит ненапряжным юмором и напомнит, что на улице лето.

В целом, Mamma Mia 2 – это 6,5 из 10, однако я советую его посмотреть, чтобы хотя бы на несколько часов вытащить себя из повседневности.

Напомним, названы главные претенденты на Оскар-2019.

Валерия Малицкая