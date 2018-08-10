PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Секс-скандал со Стивеном Сигалом: дело передали в прокуратуру/

Секс-скандал со Стивеном Сигалом: дело передали в прокуратуру

В США Окружная прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начала проверку по обвинению американского актера, кино продюсера и спецпредставителя МИД России Стивена Сигала в сексуальных домогательствах.

Характер обвинений и временные рамки возможного преступления не уточняются, сообщает DW.

В марте актера в домогательствах обвинили две женщины. Актриса Регина Симонс утверждает, что тот изнасиловал ее у себя дома в 1993 году. Другая рассказывает о событиях 2002 года, когда актер засунул руку ей в трусы во время прослушивания.

Читайте: В Великобритании министр подал в отставку из-за секс-скандала

В конце 2017 Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах три женщины – фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси.

К слову, 4 августа МИД России назначил актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Ранее Факты ICTV писали, что американская киностудия Walt Disney Studios уволила режиссера Джеймса Ганна, который снял обе части фильма о супергероях Стражи Галактики.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Шутил о педофилии и изнасилование: Disney уволила режиссера Стражей галактики
В Великобритании министр подал в отставку из-за секс-скандала
Джеймі Фокс
Ударил пенисом по лицу! Звезда фильма Джанго освобожденный попал в секс-скандал
Секс-скандал в Голливуде: о домогательствах Харви Вайнштейна снимут фильм ужасов
Сексуальные преступления против беженцев: в СМИ попал секретный доклад ООН
Морган Фрімен
Моргана Фримена обвинили в домогательствах
Секс-скандал в Голливуде: Бред Питт грозился убить Вайнштейна
R. Kelly
Унижал и заразил венерической болезнью! R. Kelly обвинили в домогательствах
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка