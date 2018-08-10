Секс-скандал со Стивеном Сигалом: дело передали в прокуратуру

В США Окружная прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начала проверку по обвинению американского актера, кино продюсера и спецпредставителя МИД России Стивена Сигала в сексуальных домогательствах.

Характер обвинений и временные рамки возможного преступления не уточняются, сообщает DW.

В марте актера в домогательствах обвинили две женщины. Актриса Регина Симонс утверждает, что тот изнасиловал ее у себя дома в 1993 году. Другая рассказывает о событиях 2002 года, когда актер засунул руку ей в трусы во время прослушивания.

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В конце 2017 Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах три женщины – фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси.

К слову, 4 августа МИД России назначил актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Ранее Факты ICTV писали, что американская киностудия Walt Disney Studios уволила режиссера Джеймса Ганна, который снял обе части фильма о супергероях Стражи Галактики.

Фото: dreamstime.