PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Обеднел на $2 млн: в испанском отеле обокрали исполнителя песни Despacito/

Обеднел на $2 млн: в испанском отеле обокрали исполнителя песни Despacito

В испанском отеле обокрали известного исполнителя Дэдди Янки.

Издание Las Provincias сообщает, что в Испании обокрали певца Дэдди Янки, который является исполнителем популярной песни Despacito.

Из гостиничного номера певца украли ювелирные украшения на сумму более двух миллионов долларов и $2,5 тыс. наличными.

Читайте: В Киеве обокрали главу Конституционного суда Литвы

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее Факты ICTV писали, что в Барселоне ограбили дом Жерара Пике и певицы Шакиры. Злоумышленники вынесли драгоценности, часы и украшения.

Фото: daddyyankee

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Как не стать жертвой грабителя в торговом центре
Из собора в Швеции украли бесценные короны
Не на ту напал! Женщина чуть не устроила самосуд над вором
Что делать, если потерял паспорт за границей – пошаговая инструкция (ИНФОГРАФИКА)
Главу офиса Совета Европы ограбили в Киеве
У легендарного футболиста украли $11 тыс. в аэропорту Москвы
Искать или восстанавливать? Что делать, если украли автономера (ИНФОГРАФИКА)
Миші
В Аргентине мыши “съели” 540 кг марихуаны
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка