Нам запрещено: Лайма Вайкуле сделала заявление о Крыме

Известная певица из Латвии Лайма Вайкуле накануне своего концерта в Одессе сделала неожиданное заявление о Крыме.

Об этом пишет Думская.

– Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали, – ответила звезда на вопрос корреспондента, поедет ли она выступать в Крым.

Так же актриса однозначно заявила, что у нее нет и не может быть ностальгии по СССР.

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– Нет и нет! У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело. Может, это и вам предстоит в Украине. В 90-х я увидела человека, у которого вместо обуви были зимой газеты. Переход был очень тяжелым. Я в политике ничего не понимаю, но если вы вступите в Евросоюз. Я знаю, что любой переход очень сложный. Мы прошли это. В Латвии десять лет была нищета. Но сегодня мы счастливы, – заявила Вайкуле.

К слову, российская актриса Лия Ахеджакова, которая в РФ пополнила так называемый черный список людей, которые не признают аннексию Крыма, призналась в большой любви к полуострову и считает его украинским.

Фото: laima_vaikule_official