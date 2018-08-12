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123 слога за 12 секунд! Эминем побил собственный рекорд

Американский рэпер Эминем побил собственный рекорд по скорости читки, прочитав 123 слога за 12 секунд в песне Majesty.

Емінем

Один из читателей издания Genius подсчитал, что в новой песни Ники Минаж, которую певица исполнила вместе с Labrinth и Эминемом, американский рэпер прочитал 123 слога за 12 секунд.

Таким образом Эминем побил собственный рекорд по скорости читки, установленный в композиции Rap God 2013 года.

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Genius подтвердило эти расчеты, уточнив, что в песне Majesty Эминем произносил 10,3 слога в секунду, а в Rap God — 9,6.

Кстати, композиция Rap God внесена в книгу рекордов Гиннесса по количеству слов в песне (1560).

Ранее зрители показали, как работает сурдопереводчик на концерте Эминема.

Фото: Christopher Polk/Getty Images for MTV

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