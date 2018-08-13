Мэрилин Монро впервые обнажилась в кино: найдена утраченная сцена (18+)

Биографу Мерлин Монро удалось отыскать утраченную сцену, когда актрисе впервые довелось обнажиться в кино.
Об этом сообщает Daily Mail.
Сцена длится 45 секунд. В кадре Мэрилин Монро и актер Кларк Гейбл разыгрывают сцену любви, причем мужчина полностью одет, а женщина сбрасывает с себя простыню и остается голой. Это был первый раз, когда Монро полностью обнажилась в кино. Однако режиссер фильма Джон Хьюстон отказался включать сцену в финальный монтаж.
С тех пор сцена с обнаженной Монро считалась уничтоженной, однако сценарист Чарльз Касильо, автор еще не опубликованной биографии Монро, выяснил судьбу потерянной сцены.
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Касильо взял интервью у Кертиса Тейлора, сына продюсера ленты Фрэнка Тейлора. Тот поделился, что его отец считал кадры ценными и сохранил их. После смерти продюсера в 1999 году его сын поместил пленку в сейф.
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Фото: Getty Images, Fotofest/Ms Monroe and co-star Clark Gable