Молчи, или иди до конца:  в РФ обрушилась критика на Вайкуле за Крым

Российский журналист, музыкальный критик Сергей Соседов осудил слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о Крыме.

– Ей и вообще всем артистам желательно не высказываться по Крыму, если позиция такая шаткая. Потому что, живя в России и работая в России, не признавать российские территории очень опасно. В этом случае надо или уходить от ответов, или объяснять позицию до конца. Если ты такая принципиальная, если ты такая европейка, надо идти до конца, – сказал Сергей Соседов, передает URA.RU.

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Он добавил, что Латвия много жила при Советском Союзе, и сама певица обязана России своим творческим успехам.

В свою очередь Лайма Вайкуле высказала сожаление, что критики ее позиции показали себя для нее с новой стороны и назвала их бедными людьми.

– Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто, — поделилась певица.

Напомним, Лайма Вайкуле накануне своего концерта в Одессе сделала неожиданное заявление о Крыме.

Фото: laima_vaikule_official