Николая Носкова госпитализировали с инсультом

Российский певец Николай Носков перенес инсульт.

Об этом рассказал основатель группы Парк Горького Алексей Белов. Он также призвал в эфире радиостанции Baltkom молиться за здоровье артиста.

Об этом пишет Лента.ру.

– Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги, – отметил он.

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Известно, что Носков был госпитализирован в марте 2017 года с тромбом в шейном отделе. Тогда он проходил терапию в клиническом госпитале Лапино.

Николай Носков – 62-летний советский и российский музыкант, композитор и певец. Он является обладателем пяти премий Золотой граммофон.

ФОТО: Facebook/Николай Носков