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С каждым днем все моложе! Ротару удивила семейными фото

Украинская певица София Ротару, которая недавно отпраздновала свой день рождения, поделилась с поклонниками яркими семейными фото.

Софія Ротару з родиною

Снимки с вечеринки на природе София Ротару опубликовала в Instagram.

Артистка позирует в компании сына Руслана, невестки Светланы, внука Анатолия, внучки Сони, сестры Аурики и даже домашнего питомца Джимми.

Стоит отметить, что на фото Ротару выглядит потрясающе и очень молодо.

– Вы пример для многих! С каждым днем все моложе и красивее становитесь, – пишут поклонники.

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С каждым днем все моложе! Ротару удивила семейными фото / 5 фотографий

Напомним, 7 августа София Ротару отпраздновала 71-летие. Мы писали, почему артистка отказалась от гражданства РФ и сколько получает на корпоративах.

Фото: sofiarotaru.official/Instagram

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