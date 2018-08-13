С каждым днем все моложе! Ротару удивила семейными фото

Украинская певица София Ротару, которая недавно отпраздновала свой день рождения, поделилась с поклонниками яркими семейными фото.
Снимки с вечеринки на природе София Ротару опубликовала в Instagram.
Артистка позирует в компании сына Руслана, невестки Светланы, внука Анатолия, внучки Сони, сестры Аурики и даже домашнего питомца Джимми.
Стоит отметить, что на фото Ротару выглядит потрясающе и очень молодо.
– Вы пример для многих! С каждым днем все моложе и красивее становитесь, – пишут поклонники.
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Фото: sofiarotaru.official/Instagram
Фото: sofiarotaru.official/Instagram
Фото: sofiarotaru.official/Instagram
Фото: sofiarotaru.official/Instagram
Фото: sofiarotaru.official/Instagram
Напомним, 7 августа София Ротару отпраздновала 71-летие. Мы писали, почему артистка отказалась от гражданства РФ и сколько получает на корпоративах.
Фото: sofiarotaru.official/Instagram