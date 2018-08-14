Мила Кунис: от “немой” девочки до звезды Голливуда

Сегодня американская актриса украинского происхождения Мила Кунис празднует свое 35-летие. Факты ICTV собрали самое интересное из жизни знаменитости.

Актрисе и голосу Мэг из популярного мультсериала Family Guy Миле Кунис 14 августа исполняется 35 лет.

Долгое время она была незаметной в мире кино, но в конце 2000-х годов ее карьера стремительно пошла вверх и теперь Кунис знаменита не только как актриса, но и как модель.

Биография

Мила родилась в еврейской семье инженера-механика и учительницы физики в Черновцах. В 1991 году семья переехала в США, где Кунис зачислили в начальную школу Розвуд, хотя девочка не знала английского языка. Из-за этого ей было очень трудно.

– У меня вытеснились воспоминания о втором классе полностью. Я не помню этого. Я всегда разговариваю с моей мамой и бабушкой об этом. Все потому, что я плакала каждый день. Я не понимала культуру. Я не понимала людей. Я не понимала язык. Мое первое предложение в эссе при поступлении в колледж было: Представьте себя глухим и слепым в семь лет. Так примерно я себя и чувствовала при переезде в США, – рассказала Кунис.



Несмотря на это, в 9 лет ее зачислили в школу актерского мастерства в Беверли Хиллз.

Актерская карьера и признание

Телевизионный дебют актрисы состоялся в 1994 году, где она исполнила роль в эпизоде ​​популярной мыльной оперы Дни нашей жизни. До 1998 года она играла эпизодические роли в телевизионных сериалах.

Но впоследствии Кунис взяли на роль Джеки Бурхарт в сериал Шоу 70-х, где она снималась 8 сезонов. Также в 1999 году она стала голосом Мэг из сериала Family Guy. За свою работу ее номинировали на Энни в 2007 году.

Читайте: Мила Кунис и Эштон Кутчер в Черновцах. Актриса хочет сняться в украинском фильме

Однако настоящее признание к актрисе пришло только в 2008 году, когда она сыграла в фильме В пролете. За роль ее номинировали на премию Teen Choice Awards. В 2009 году Кунис сыграла в фильме-адаптации видеоигры Макс Пейн. Ей досталась роль убийцы Моны Сакс, которую она блестяще исполнила и вновь была номинирована на Teen Choice Awards.

Среди других известных фильмов с актрисой, стоит отметить Черный лебедь, который был номинирован на 5 премий Оскар, комедию Сета Макфарелена Третий лишний и Оз: Великий и Могучий, где Кунис сыграла ведьму Теодору.

Модель и продюсер

Кроме кино, актриса также появлялась на обложках таких журналов, как Complex, Nylon, Cosmopolitan, W, Harper’s Bazaar, Glamour.

Также в начале 2012 года Кунис подписала контракт с Christian Dior, став лицом весенней коллекции.

Сейчас она занимается продюсированием. Первым ее проектом станет драматический сериал Meridian Hills, показ которого запланирован на телеканале The CW.



Личная жизнь

С 2002 по 2010 год актриса встречалась с актером Макалеем Калкиным и ходили слухи о том, что пара поженится. Однако 3 января 2011 года было подтверждено, что они закончили отношения.

В 2012 году Кунис начала встречаться с актером Эштоном Кутчером, за которого вышла замуж 4 июля 2015 года.

У них есть двое детей – дочь Уайетт Изабель Кутчер и сын Димитрий Портвуд Кутчер.

Лучшие образы Милы Кунис

Кстати, не так давно в СМИ появилась информация о третьей беременности Милы Кунис.

Фото: FOX, Glamour UK, Getty Images, Dreamstime, kunismilax/Instagram