Парадокс войны на Востоке: первый трейлер фильма Лозницы Донбасс

Опубликован первый трейлер фильма Сергея Лозницы Донбасс, который рассказывает о людях, живущих в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

Видео появилось на странице студии ATOMS & VOID в Facebook.

Фильм состоит из 13-ти переплетающихся между собой сюжетов, которые демонстрируют разные сферы жизни на оккупированных территориях. Лента показывает, как боевики отнимают автомобиль у местного бизнесмена, переселенцы ютятся в подвале, чиновник обворовывает больницу и снимаются постановочные новости для телевидения. Лозница написал сценарий картины по мотивам документальных роликов, выложенных очевидцами в Интернет.

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В украинский прокат фильм выйдет 18 октября.

Ленту отметили режиссерским призом программы Особый взгляд Каннского кинофестиваля.

Напомним, вышел трейлер фильма Когда падают деревья, в котором показывается история любви в украинском селе.