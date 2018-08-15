90% россиян – идиоты. Успенский об Украине и Крыме

Эдуард Успенский умер в Москве 14 августа. Писатель был одним из немногих российских знаменитостей, которые выступали против войны России с Украиной и аннексии Крыма.

Эдуард Успенский публично высказывался об аннексии Россией Крыма, называя ситуацию безобразной.

– Страна (Россия. – Ред.) разделилась на 10% умных и на 90% идиотов.

Я считаю, что я отношусь к десяти умным, потому что вся эта история с Крымом – она безобразная, – говорил он в интервью телеканалу Дождь в 2014 году.

По мнению писателя, российское телевидение искажает картинку происходящего в Украине.

– Телевидение убеждало россиян больше года в том, что в Украине действуют фашисты, Крым давно российский, поэтому мы его и забираем, а в Донбассе русскоязычное население подвергается различного рода репрессиям, там запрещают русский язык и так далее.

Телевидение демонстрировало кадры, зрителей в этом убеждали: если не могли убедить мужа, убеждали жену… А русским людям трудно быть в одиночестве в коллективе, где все думают по-другому, – отметил Успенский.

Читайте: Молчи, или иди до конца: в РФ обрушилась критика на Вайкуле за Крым





При этом писатель отмечал, что его высказывания по телевидению часто не соответствуют тому, что он говорил в реальности.

– Сколько было, что я говорю по телевидению одно, а потом слушаю, и оказывается, что я говорил совершенно иное. Телевидение манипулирует. Если в каком-нибудь шоу выступал приличный человек, как правило, его вырезают, дают слово одним оголтелым товарищам.

Такое количество помоев, которые вылились на Обаму и на Киев, вообще немыслимое, каждый день по 4-5 программ, где долбят. А люди же смотрят, особенно провинция, они верят этому, – говорил Успенский.

Напомним, смерть Эдуарда Успенского наступила на 81-м году жизни после тяжелого заболевания. Писатель умер вечером 14 августа в своем доме в Новой Москве.

Фото: Эдуард Успенский/Facebook