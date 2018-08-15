Обошла любовницу мужа Ани Лорак. Кто стал Мисс Украина Вселенная 2018

В Украине состоялся конкурс красоты Мисс Украина Вселенная 2018. Победительницей стала – Карина Жосан.
Церемония Мисс Украина Вселенная 2018 состоялась в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Всего в финал конкурса попало 18 девушек.
Победительницей жюри выбрали Карину Жосан, именно она представит Украину на престижном конкурсе красоты Мисс Вселенная 2018.
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Второй Вице-мисс стала Валерия Рябченко, третьей – Анна Дурицкая, а четвертой – Катерина Семенченко.
К слову, в конкурсе Мисс Вселенная Украина принимает участие с 2006 года, однако ни разу победу украинки так и не получили.
Напомним, трансгендер представит Испанию на Мисс Вселенная 2018.
Фото: missukraine_universe