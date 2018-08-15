Секс, скандал и лучшие роли: Дженнифер Лоуренс – 28

Американской актрисе Дженнифер Лоуренс сегодня исполнилось 28 лет. Факты ICTV собрали самые интересные факты о ней, сексуальные образы и лучшие роли знаменитости.
Дженнифер Лоуренс – одна из немногих знаменитостей, которая может похвалиться Оскаром в столь молодом возрасте.
Зрители и пресса любят актрису даже не столько за роли, сколько за веселый нрав, прекрасное чувство юмора, несерьезные интервью, умение посмеяться над собой и “характерную” неуклюжесть.
– Я ужасно танцую! Я двигаюсь, как чей-то папа на выпускном.
Интересные факты
- В младшей школе Лоуренс не позволяли играть с другими девочками, потому что она была слишком сильной и могла кого-нибудь травмировать.
- В школе будущая звезда играла в софтбол, хоккей на траве и баскетбол в мужской команде, также она была чирлидером.
- Дженнифер заметили, когда ей было 14: скаут модельного агентства увидел ее в центре Нью-Йорка.
- В подростковом возрасте Лоуренс снялась в рекламе популярного в США бренда одежды Abercrombie & Fitch, но ее снимки так и не использовали. Дженнифер говорит, что когда ее отец позвонил в агентство и спросил, почему, ему отправили фотографии и ответили: “А вот почему!”
- В юности Дженнифер не обучалась актерскому мастерству и не мечтала сниматься: она хотела стать доктором.
- Лоуренс три дня думала, соглашаться ли на роль в “Голодных играх”, и хотела отказаться, но ее переубедила мама.
По голливудским меркам у меня ожирение. Я считаюсь толстой актрисой. Я ем как пещерный человек. И я единственная актриса, про которую не говорят, что у нее анорексия! Никогда не буду худеть ради роли. Мне не хочется, чтобы маленькие девочки говорили: “Ой, я хочу выглядеть как Китнисс, поэтому я сегодня не буду ужинать”.
Кстати, Дженнифер Лоуренс прошла детектор лжи и призналась, что не любит секс и является гермофобом – боится микробов и инфекций.
А когда в Голливуде вспыхнул секс-скандал с Харви Вайнштейном, Дженнифер Лоуренс также выступила против продюсера.
Хотя многие предполагают, что именно ему актриса обязана своей блестящей карьерой.
По словам Дженнифер, сексуальные домогательства продюсера к актрисам непростительны, а новости об этом глубоко поразили ее.
Лучшие роли
Голодные игры (2012 – 2015)
Китнисс Эвердин — синоним смелости и отваги. Сага о девушке, которая борется против системы, завоевала весь мир.
Мой парень – псих (2012)
Сумасшествие Лоуренс к лицу. В фильме голубоглазый Брэдли Купер превращается в эмоционально нестабильного Пэта, который влюбляется в забавную, но слегка тронувшуюся умом девушку Тиффани.
За эту роль Дженнифер получила Оскар.
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Серена (2014)
Драма режиссера Сюзанны Бир по одноимённому роману Рона Рэша, в главных ролях — Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер.
Кстати, на эту роль Лоуренс сама предложила Купера.
Джой (2015)
Если бы Лоуренс не получила Оскара за Мой парень — псих, она получила бы его за Джой.
Смелая, инициативная и простая девушка пытается пробить себе дорогу к хорошей жизни и проходит длинный путь к своей Американской мечте.
Кстати, это третий фильм с Купером. Кроме того, в ленте играет и Роберт Де Ниро.
Пассажиры (2016)
Продюсеры фильма решили собрать куш: во времена популярности космической темы они создают фильм о двух землянинах — Дженнифер Лоуренс и Крисе Пратте, — случайно проснувшихся во время полета на другую планету.
Мама! (2017)
Странный фильм и не каждому зайдет. Если вы не понимаете аллегорий, вам будет сложно уловить тот смысл, который вложили в фильм.
Лоуренс предстает в этом фильме в образе испуганной хозяйки дома, в который бесцеремонно врываются странные люди.
Самые сексуальные образы
– Я бы не назвала себя иконой моды. Я просто та, кого одевают профессионалы. Это как обезьянка, которую научили танцевать, — только на красной дорожке, – рассказывает в одном из интервью Лоуренс.
Напомним, Дженнифер Лоуренс решила минимум на год приостановить актерскую карьеру ради социального активизма.
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