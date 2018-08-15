Секс, скандал и лучшие роли: Дженнифер Лоуренс – 28

Американской актрисе Дженнифер Лоуренс сегодня исполнилось 28 лет. Факты ICTV собрали самые интересные факты о ней, сексуальные образы и лучшие роли знаменитости.

Дженнифер Лоуренс – одна из немногих знаменитостей, которая может похвалиться Оскаром в столь молодом возрасте.

Зрители и пресса любят актрису даже не столько за роли, сколько за веселый нрав, прекрасное чувство юмора, несерьезные интервью, умение посмеяться над собой и “характерную” неуклюжесть.



– Я ужасно танцую! Я двигаюсь, как чей-то папа на выпускном.



Интересные факты

В младшей школе Лоуренс не позволяли играть с другими девочками, потому что она была слишком сильной и могла кого-нибудь травмировать.

В школе будущая звезда играла в софтбол, хоккей на траве и баскетбол в мужской команде, также она была чирлидером.

Дженнифер заметили, когда ей было 14: скаут модельного агентства увидел ее в центре Нью-Йорка.

В подростковом возрасте Лоуренс снялась в рекламе популярного в США бренда одежды Abercrombie & Fitch, но ее снимки так и не использовали. Дженнифер говорит, что когда ее отец позвонил в агентство и спросил, почему, ему отправили фотографии и ответили: “А вот почему!”

В юности Дженнифер не обучалась актерскому мастерству и не мечтала сниматься: она хотела стать доктором.

Лоуренс три дня думала, соглашаться ли на роль в “Голодных играх”, и хотела отказаться, но ее переубедила мама.



По голливудским меркам у меня ожирение. Я считаюсь толстой актрисой. Я ем как пещерный человек. И я единственная актриса, про которую не говорят, что у нее анорексия! Никогда не буду худеть ради роли. Мне не хочется, чтобы маленькие девочки говорили: “Ой, я хочу выглядеть как Китнисс, поэтому я сегодня не буду ужинать” .



Кстати, Дженнифер Лоуренс прошла детектор лжи и призналась, что не любит секс и является гермофобом – боится микробов и инфекций.

А когда в Голливуде вспыхнул секс-скандал с Харви Вайнштейном, Дженнифер Лоуренс также выступила против продюсера.

Хотя многие предполагают, что именно ему актриса обязана своей блестящей карьерой.

По словам Дженнифер, сексуальные домогательства продюсера к актрисам непростительны, а новости об этом глубоко поразили ее.

Лучшие роли

Голодные игры (2012 – 2015)

Китнисс Эвердин — синоним смелости и отваги. Сага о девушке, которая борется против системы, завоевала весь мир.

Мой парень – псих (2012)

Сумасшествие Лоуренс к лицу. В фильме голубоглазый Брэдли Купер превращается в эмоционально нестабильного Пэта, который влюбляется в забавную, но слегка тронувшуюся умом девушку Тиффани.

За эту роль Дженнифер получила Оскар.

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Серена (2014)

Драма режиссера Сюзанны Бир по одноимённому роману Рона Рэша, в главных ролях — Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер.

Кстати, на эту роль Лоуренс сама предложила Купера.

Джой (2015)

Если бы Лоуренс не получила Оскара за Мой парень — псих, она получила бы его за Джой.

Смелая, инициативная и простая девушка пытается пробить себе дорогу к хорошей жизни и проходит длинный путь к своей Американской мечте.

Кстати, это третий фильм с Купером. Кроме того, в ленте играет и Роберт Де Ниро.

Пассажиры (2016)

Продюсеры фильма решили собрать куш: во времена популярности космической темы они создают фильм о двух землянинах — Дженнифер Лоуренс и Крисе Пратте, — случайно проснувшихся во время полета на другую планету.

Мама! (2017)

Странный фильм и не каждому зайдет. Если вы не понимаете аллегорий, вам будет сложно уловить тот смысл, который вложили в фильм.

Лоуренс предстает в этом фильме в образе испуганной хозяйки дома, в который бесцеремонно врываются странные люди.

Самые сексуальные образы

– Я бы не назвала себя иконой моды. Я просто та, кого одевают профессионалы. Это как обезьянка, которую научили танцевать, — только на красной дорожке, – рассказывает в одном из интервью Лоуренс.

















Секс, скандал и лучшие роли: Дженнифер Лоуренс – 28 / 8 фотографий

Напомним, Дженнифер Лоуренс решила минимум на год приостановить актерскую карьеру ради социального активизма.

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