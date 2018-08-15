Скільки нас – Океан Эльзы представили новую патриотическую песню

Украинская группа Океан Эльзы выпустила новую патриотическую песню Сколько нас.
– Мы – группа Океан Эльзи – представляем новый сингл Скільки нас, который стал третьим за этот год без концертов, – подписала группа песню Скільки нас на своей странице в YouTube.
– Обычно рассказывают, о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать и что должен человек услышать. Мы так делать не будем. Ниже – текст песни, в нем все это есть. Почти все, – добавляют музыканты.
Как отмечают в Океан Эльзы, единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце “сколько нас” – “?” или “!”.
Автор слов и музыки – Святослав Вакарчук.
Всего за несколько часов песня Скільки нас собрала 12 тыс. просмотров.
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Слова песни Скільки нас
|Скільки нас
Тих, хто тілом відчуває новий час
Скільки нас
Тих, кого війна повела в перший клас
Хто прокинувся й не спить
у новий час
|Скільки нас
Тих, у кого дах не зносить від образ
Скільки нас
Тих, у кого страх не косить під екстаз
Тих, кого душа болить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
|Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди –
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
|Скільки нас
Міцно кулаки стискає кожен раз
Скільки нас
Власні гальма відпускає й тисне газ
Хто відчув бажання мить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
|Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди –
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Напомним, ДахаБраха выступит с группой Океан Эльзы на День независимости.
Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy