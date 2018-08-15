Скільки нас – Океан Эльзы представили новую патриотическую песню

Украинская группа Океан Эльзы выпустила новую патриотическую песню Сколько нас.

– Мы – группа Океан Эльзи – представляем новый сингл Скільки нас, который стал третьим за этот год без концертов, – подписала группа песню Скільки нас на своей странице в YouTube.

– Обычно рассказывают, о чем именно новая песня, что же хотели этим сказать и что должен человек услышать. Мы так делать не будем. Ниже – текст песни, в нем все это есть. Почти все, – добавляют музыканты.

Как отмечают в Океан Эльзы, единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце “сколько нас” – “?” или “!”.

Автор слов и музыки – Святослав Вакарчук.

Всего за несколько часов песня Скільки нас собрала 12 тыс. просмотров.

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Слова песни Скільки нас

Скільки нас

Тих, хто тілом відчуває новий час

Скільки нас

Тих, кого війна повела в перший клас

Хто прокинувся й не спить

у новий час Скільки нас

Тих, у кого дах не зносить від образ

Скільки нас

Тих, у кого страх не косить під екстаз

Тих, кого душа болить

Хто прокинувся й не спить

у новий час Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди –

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас Скільки нас

Міцно кулаки стискає кожен раз

Скільки нас

Власні гальма відпускає й тисне газ

Хто відчув бажання мить

Хто прокинувся й не спить

у новий час Я знаю ранок настає

Єднає, волю нам дає

Нам досить недоправди –

Нас нудить штучний сон

Тисячі нових облич

У тисячах вікон

Скільки нас

Напомним, ДахаБраха выступит с группой Океан Эльзы на День независимости.

Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy