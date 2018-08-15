Цой – жив! Неизвестные факты и смерть под вопросом

28 лет назад, 15 августа, трагически погиб легенда рока Виктор Цой. Биография артиста наполнена интересными фактами, а единственного ответа о смерти рокера нет ни для кого.

Виктор Цой родился 21 июня в 1962 году. А 15 августа 1990 Виктор Цой погиб в автокатастрофе в нескольких десятках километров от Риги, когда возвращался с рыбалки в Юрмале, где он проводил отдых.

Музыка Цоя кардинально изменила российский рок, исполнитель собирал полные стадионы и стал кумиром нескольких поколений.

8 самых известных фактов из жизни Цоя

Первое выступление Цоя в Киеве (квартирник в доме неподалеку столичной прокуратуры) закончился депортацией в Москву.

Рок-звезда не мог переносить вида крови.

В 1983-м Цой пытался откосить от армии в знаменитой питерской психиатрической больнице.

Виктор был очень застенчивым “и с женщинами, и вообще”, вспоминает его близкий друг Алексей Рыбин в интервью Московскому комсомольцу.

Несмотря на чернобыльскую катастрофу Цой приехал в Киев на съемки в фильме-дипломной работе Сергея Лысенко Конец каникул.

Артист был мастером резьбы по дереву. Впервые на экраны ТВ он попал из-за участия в программе Монитор, где и показал этот свой талант.

Рокер посещал концерты Леонтьева и Боярского.

Цой злоупотреблял словами-паразитами такими как: “как бы” и “на самом деле”.

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Смерть Цоя

Что же это на самом деле было – несчастный случай, самоубийство или что-то другое?

Официальная версия. Следствие считает, что Цой заснул за рулем на скорости 120 км/ч и вылетел на встречную полосу, где врезался в автобус.

Что думают товарищи. Товарищ Цоя – питерский музыкант Алексей Вишня – верит в то, что лидер группы Кино мог сесть за руль на самом деле усталым. А потому мог и уснуть.

Версия водителя автобуса. Янис Фибикс – тот самый водитель Икаруса, с которым столкнулся москвич, не исключает версии, что убийство Цоя было спецоперацией КГБ из-за антисоветских взглядов исполнителя.

Вечные песни Цоя

Перемен

Звезда по имени Солнце

Группа крови

Напомним, ранее Факты ICTVпубликовали эксклюзивное интервью водителя, который протаранил Виктора Цоя.