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Украинец номинирован на премию Эмми

Украинский звукорежиссер, технический директор студии LeDoyen Олег Кульчицкий номинирован на американскую телевизионную премию Эмми в категории Лучший звук – за работу над документальным фильмом Плач из Сирии (Cries from Syria) Евгения Афинеевского.

Олег Кульчицкий

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной академии телевизионных наук США.

Плач из Сирии – это картина о пятилетнем вооруженном конфликте на Ближнем Востоке. Фильм снят израильским режиссером Евгением Афинеевським в 2017 году и выпущен каналом HBO. Кроме награды за Лучший звук фильм борется за премию Эмми еще в трех категориях.

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Это не первая престижная номинация Олега Кульчицкого. В 2016 году он претендовал на награду Golden Reel Awards в категории Лучший монтаж звука в документальном фильме за картину Зима в огне – о событиях на Евромайдане. Позже эта лента номинировалась на Оскар.

ФотоLeDoyen Studio

Видео: HBODocs

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