Виктор Цой: топ-3 лучшие песни и каверы

Сегодня, 15 августа, годовщина смерти легендарного, российского рокера Виктора Цоя.

15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Фанаты же говорят: Цой не умер, он просто вышел покурить.

ДТП произошло на 35 километре трассы Слока — Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. И хотя похоронили его на кладбище в Ленинграде, именно там можно заметить молодых людей с гитарами.

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В целом, за период деятельности Кино с 1982-й по трагический для его солиста 1990-й было выпущено восемь студийных альбомов.

Последняя пластинка группы Кино – Черный альбом – вышла уже после гибели Цоя.

Топ-3 песни Виктора Цоя и группы Кино:

Топ-3 лучших кавера на песни Кино:

Напомним, ранее Факты ICTVпубликовали эксклюзивное интервью водителя, который протаранил Виктора Цоя.