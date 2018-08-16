Мадонне – 60! ТОП ярких цитат и откровенных фото королевы поп-музыки

Королева поп-музыки Мадонна 16 августа празднует свое 60-летие. Факты ICTV предлагают вспомнить неизвестные факты из ее жизни, а также самые меткие цитаты и откровенные фото.
Мадонна – самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса, а также самая богатая женщина-музыкант в мире.
Певица прославилась постоянным “переосмыслением” своей музыки и образов.
Мадонна получила скандальную репутацию благодаря использованию эротических образов и вольному обращению с религиозной тематикой.
C конца 1980-х СМИ стали называть Мадонну королевой поп-музыки – за более чем 5 лет почти непрерывного доминирования в хит-парадах.
7 малоизвестных фактов о Мадонне
Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чикконе) – третий ребенок в большой семье, состоящей из восьми детей.
Мать девочки была француженкой, а отец – итальянцем.
– Как я могла стать другой с таким именем – Мадонна? Из меня могла выйти или монашка, или то, что вышло. Других вариантов не было, – признается певица.
На заре своей карьеры Мадонна работала гардеробщицей в ресторане.
– Я вкалывала до полусмерти, прежде чем стала той, какая есть.
И я буквально голодала, иной раз добывая пищу из мусорных ящиков, пока, наконец, не прорвалась, – вспоминает певица.
Свою дочь Лурдес Мадонна назвала в честь французского городка Лурд, где в 1858 году произошло явление Девы Марии.
Здесь всегда мечтала побывать мать певицы, которая была очень набожной женщиной.
В команде Мадонны есть люди, которые следят за тем, чтобы ДНК певицы не могли выкрасть на гастролях.
Специально обученные люди тщательно вычищают все волосы, отпечатки пальцев и капельки слюны со всего, чего касалась певица, и только после этого разрешают работать уборщикам.
Мадонна – тонкий ценитель живописи. В коллекции картин артистки есть полотна Фриды Кало, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали.
Кстати, Фриду Кало Мадонна очень хотела сыграть в кино, однако эта роль досталась Сельме Хайек.
Мадонна – одна из самых неглупых голливудских знаменитостей. Ее IQ равен 140.
Кстати, королева поп-музыки является также автором шести детских книг (Английские Розы, Яблоки мистера Пибоди, Яков и семеро разбойников, Приключения Абди, Лотса Тугой Кошель, Английские Розы. Любовь и дружба).
Лучшие цитаты Мадонны
- Человек-это материал, из которого можно сделать шикарное платье или половую тряпку.
- Тебе не нужно быть привлекательным, чтобы тебя поняли. Тебе не нужно быть богатым и знаменитым, чтобы быть лучшим.
Ты только должен отдавать больше, чем у тебя когда-либо было.
- Чем больше о тебе говорят, тем больше у тебя работы.
- Говорят, хорошее не вечно, и рано или поздно заканчивается. Это слова людей, которые ничего не достигли в жизни.
- Мой самый большой недостаток – неуверенность. Я знаю, что этому никто никогда не поверит. Я все время ужасно боюсь.
Неуверенность меня преследует круглые сутки, без выходных. Если я чего-то боюсь, значит, мне придется это делать.
- Говорили, что я потаскуха, свинья, подстилка, секс-бомба, Мини-Маус и даже дочь Марлен Дитрих…
Но я бы сказала, что я просто очень активный человек.
- В моей жизни было много страшного и неприятного. Но я не хочу, чтобы меня жалели, потому что я не жалею сама себя.
- Иногда быть сильным – это не делать ничего, и наоборот – приложить силу – значит проявить слабость.
Сила для меня – это в конечном итоге мудрость. Мудрость уместности. В мире, может быть, самое важное – знать свое место.
- То, что я показала людям свое тело без одежды, не значит, что я обнажила каждый дюйм своей души.
- Человек не может быть гомо-, би-, гетеросексуален. Он либо сексуален, либо нет.
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Кстати, несмотря на возраст, Мадонна продолжает удивлять поклонников обнаженными селфи в социальных сетях.
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