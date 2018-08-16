PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Мадонне - 60! ТОП ярких цитат и откровенных фото королевы поп-музыки/

Мадонне – 60! ТОП ярких цитат и откровенных фото королевы поп-музыки

Королева поп-музыки Мадонна 16 августа празднует свое 60-летие. Факты ICTV предлагают вспомнить неизвестные факты из ее жизни, а также самые меткие цитаты и откровенные фото.

Мадонна

Мадонна – самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса, а также самая богатая женщина-музыкант в мире.

Певица прославилась постоянным “переосмыслением” своей музыки и образов.

Мадонна получила скандальную репутацию благодаря использованию эротических образов и вольному обращению с религиозной тематикой.

C конца 1980-х СМИ стали называть Мадонну королевой поп-музыки – за более чем 5 лет почти непрерывного доминирования в хит-парадах.

7 малоизвестных фактов о Мадонне

Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чикконе) – третий ребенок в большой семье, состоящей из восьми детей.

Мать девочки была француженкой, а отец – итальянцем.

– Как я могла стать другой с таким именем – Мадонна? Из меня могла выйти или монашка, или то, что вышло. Других вариантов не было, – признается певица.

Фото: Dreamstime

На заре своей карьеры Мадонна работала гардеробщицей в ресторане.

– Я вкалывала до полусмерти, прежде чем стала той, какая есть.

И я буквально голодала, иной раз добывая пищу из мусорных ящиков, пока, наконец, не прорвалась, – вспоминает певица.

Свою дочь Лурдес Мадонна назвала в честь французского городка Лурд, где в 1858 году произошло явление Девы Марии.

Здесь всегда мечтала побывать мать певицы, которая была очень набожной женщиной.

В команде Мадонны есть люди, которые следят за тем, чтобы ДНК певицы не могли выкрасть на гастролях.

Специально обученные люди тщательно вычищают все волосы, отпечатки пальцев и капельки слюны со всего, чего касалась певица, и только после этого разрешают работать уборщикам.

Фото: Dreamstime

Мадонна – тонкий ценитель живописи. В коллекции картин артистки есть полотна Фриды Кало, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали.

Кстати, Фриду Кало Мадонна очень хотела сыграть в кино, однако эта роль досталась Сельме Хайек.

Мадонна – одна из самых неглупых голливудских знаменитостей. Ее IQ равен 140.

Кстати, королева поп-музыки является также автором шести детских книг (Английские Розы, Яблоки мистера Пибоди, Яков и семеро разбойников, Приключения Абди, Лотса Тугой Кошель, Английские Розы. Любовь и дружба).

Лучшие цитаты Мадонны

  • Человек-это материал, из которого можно сделать шикарное платье или половую тряпку.
  • Тебе не нужно быть привлекательным, чтобы тебя поняли. Тебе не нужно быть богатым и знаменитым, чтобы быть лучшим.
    Ты только должен отдавать больше, чем у тебя когда-либо было.
  • Чем больше о тебе говорят, тем больше у тебя работы.
  • Говорят, хорошее не вечно, и рано или поздно заканчивается. Это слова людей, которые ничего не достигли в жизни.

Фото: Dreamstime

    • Мой самый большой недостаток – неуверенность. Я знаю, что этому никто никогда не поверит. Я все время ужасно боюсь.
      Неуверенность меня преследует круглые сутки, без выходных. Если я чего-то боюсь, значит, мне придется это делать.
    • Говорили, что я потаскуха, свинья, подстилка, секс-бомба, Мини-Маус и даже дочь Марлен Дитрих…
      Но я бы сказала, что я просто очень активный человек.
    • В моей жизни было много страшного и неприятного. Но я не хочу, чтобы меня жалели, потому что я не жалею сама себя.

  • Иногда быть сильным – это не делать ничего, и наоборот – приложить силу – значит проявить слабость.
    Сила для меня – это в конечном итоге мудрость. Мудрость уместности. В мире, может быть, самое важное – знать свое место.
  • То, что я показала людям свое тело без одежды, не значит, что я обнажила каждый дюйм своей души.
  • Человек не может быть гомо-, би-, гетеросексуален. Он либо сексуален, либо нет.

Читайте: Мадонна выходит замуж В спортивках и без макияжа. Мадонна летит эконом-классом Любовное письмо Мадонны известной модели продадут на аукционе

Кстати, несмотря на возраст, Мадонна продолжает удивлять поклонников обнаженными селфи в социальных сетях.

Фото: Getty Images, Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ее величество Мадонна. Как девочка-отличница стала самой богатой певицей
Скандальні поцілунки зірок
Самые яркие и скандальные поцелуи звезд
Мадонна
Любовное письмо Мадонны известной модели продадут на аукционе
Мадонна
Мадонна выходит замуж
Волосатые подмышки и небритые ноги: дочь Мадонны удивила внешним видом
59-летняя Мадонна сделала обнаженное селфи
От Майкла Джексона до Мадонны: макияж превращает парня в звезд Голливуда
В спортивках и без макияжа. Мадонна летит эконом-классом
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка