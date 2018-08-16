Оскар-2019: кто будет представлять Украину

Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок и опубликовал список из шести отечественных фильмов, из которых будут выбран претендент от Украины на премию Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.
Об этом говорится на странице комитета в Facebook.
В этом году в национальном отборе принимать участие будут шесть фильмов: Брама Владимира Тихого, Вулкан Романа Бондарчука, Донбасс Сергея Лозницы, Киборги Ахтема Сеитаблаева, Когда падают деревья Марыся Никитюк и Миф Леонида Кантера и Ивана Ясния.
К слову, на церемонии Оскар 2019 появится новая номинация.
Український Оскарівський Комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на…
Опубліковано Український Оскарівський Комітет Четвер, 16 серпня 2018 р.
Напомним, украинца номинирован на премию Эмми.
Фото: Jaguarps/Dreamstime.com
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