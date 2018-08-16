Умерла королева соула Арета Франклин

Арета Франклин умерла в 76 лет в своем доме в Детройте. Причиной смерти королевы соула стало онкологическое заболевание.

Арета Франклин умерла в возрасте 76 лет в своем доме в Детройте, сообщает AP.

Причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание.

На протяжении 10 лет Арета Франклин боролась с раком. За последние месяцы ее состояние резко ухудшилось.

Источники в окружении певицы сообщали, что ее вес снизился до 40 кг.

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Арета Франклин – первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. Она исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел.

За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула. В 2017 году певица завершила карьеру.

В 2008 году журнал Rolling Stone признал Арету Франклин величайшей певицей в истории.

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Фото: Theo Wargo/Getty Images