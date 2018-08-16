О силе жизни: британская группа Suede сняла клип возле Чернобыля

Популярная британская группа Suede выпустила новый клип на песню Life is golden, съемки которого проходили в Припяти в зоне отчуждения.

Об этом сообщает издание NME.

– Речь идет не о трагедии катастрофы, которая произошла столько лет назад, – клип о непримиримой силе жизни, которая наполняет этот заброшенный людьми ландшафт. Казалось, эта песня прекрасно подходит для треснувшего бетона, сквозь который пробиваются золотые деревья, – рассказал режиссер клипа Майк Кристи.

Life is golden является первым официальным синглом нового альбома, две песни из которого появились в доступе этим летом.

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К слову, Suede входит в большую четверку брит-попа вместе с Oasis, Blur и Pulp.

Клип на песню Life is golden собрал уже 40,5 тыс. просмотров на официальном канале группы Suede.

Напомним, Океан Эльзы представили новую патриотическую песню.