10 метких цитат Кузьмы Скрябина

Легендарный украинский музыкант, лидер группы Кузьма Скрябин – исполнитель, которого знали и любили миллионы. Он отличался откровенностью и всегда говорил то, что думает. Факты ICTV подготовили 10 метких цитат певца.

Певец, писатель, телеведущий, продюсер – Андрей Кузьменко был без преувеличения талантливым во всем. Он издал 20 альбомов, каждая песня стала настоящим хитом.

Написал несколько книг на злобу дня, ведь Андрей никогда не боялся высказывать свое мнение, в частности, и о политической ситуации в стране.

На телеканале ICTV он был ведущим нескольких проектов, которые получили высокие рейтинги и любовь зрителей.

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Приветливый, остроумный, человечный и без всякого пафоса – таким он запомнился миллионам поклонников.

Жизнь Кузьмы оборвалась 2 февраля 2015-го. Он погиб в автокатастрофе, возвращаясь с концерта в Кривом Роге.

Факты ICTV вспоманают его самые меткие цитаты.

О мотивации

– Можно опустить руки, сказать: нет денег, нет охоты… А можно засучить рукава и уже сейчас начинать строить свое будущее!

Про армию

– Я запечатлел первое армейское правило. Приказы можно не выполнять, если грамотно от них увильнуть.

О прошлом

– Если бы настоящее Кузьма увидел тогдашнего Кузьму, сказал бы: “Парень, зажми зубы. Через двадцать лет все будет “зашибись!”

О культуре общения

– Хамство – это кал, который выходит через рот!

О превратностях жизни

– Чем больше хочешь взять от жизни – тем меньше она хочет тебе это дать.

Об украинцах

– Каждый уважающий себя украинец должен хоть раз в жизни посадить дерево, вырастить сына и съездить в Египет.

Про Путина

– Тот человек, который помог понять, что мы украинцы едины, это не мужчина. Это баба, да и то не настоящая, а резиновая. Мы можем этого гада надуть, а можем спустить.

О бойцах АТО

– У людей садятся батарейки просто на просто. Они не понимают просто, что делается, если честно. Вот те, с которыми я, по крайней мере, общаюсь, человек 50-60, которые постоянно на войне. Кто больше, кто меньше. Они говорят, у нас садятся батарейки.

Об оптимизме

– Если у вас нет гармонии — то берите гармонь и гармонируйте!

О политиках

– Украинцы выбирают такого, что сначала с вазелином, а потом уже без вазелина, чтоб пожестче. Такой себе садомазохизм в генах…

К слову, канал ICTV посвятил звезде документальный фильм Скрябин. Постскриптум.