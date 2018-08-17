Скрябин жив! Топ-10 клипов Кузьмы

Сегодня, 17 августа, Андрею Кузьменко исполнилось бы 50 лет, Факты ICTV собрали 10 самых лучших его хитов.

Музыкант Кузьма Скрябин погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. По словам очевидцев, он на Toyota выехал на встречную полосу. Однако песни группы Скрябин и сейчас продолжают звучать. А Факты ICTV публикуют последнюю работу Кузьмы – клип на песню Дельфины, а также ролики других душевных и выученных на память песен.

Песня Мам стала легендой. Кузьма всегда любил возвращаться домой. “Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43 осінь…” – пел Кузьма Скрябин.

– А эти кадры были сняты в течение четырехчасовой поездки по маршруту Николаев-Калуш-Ивано-Франковск-Тернополь-Кременец-Дубно-Луцк. Мы привыкаем к тому, что окружает нас, а когда видим это на экране – оно ШОКИРУЕТ! Это – наша страна. Это мы с Вами! И, поверьте, со стороны мы выглядим страшно! И это всего-навсего 320 км из 150000 км шоссейных дорог Украины. Мы передвигались исключительно центральными трассами! Представьте себе, что делается в стороне от них, – писал Кузьма про Руїну.

– Одні казали, що я продався, а другі ти – молодець, не здався, – поет Кузьма… Если кто-то плюнул тебе на плечи, есть надежда, что он просто не доплюнул на того, кто шел впереди тебя, – говорил он. Но не держал зла.

Ностальгическую композицию Места счастливых людей снимали на Днепровско-Бугском лимане (Николаевская область).

– За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив, – пел Кузьма. В то же время в одном из интервью заявил, что живет в самое комфортное время.

Андрей Кузьменко говорил о политиках как думал. И предлагал их пересадить на маршрутки.

2007 год. “Падай, падай, ніколи не згадуй”…

Музыка Кузьменко, слова Кузьменко, режисер – Кузьменко. Лист до друга

Клип на песню Скрябина Маршрутка с участием Дзидзьо, Пающие Трусы, Emotion, Лесика.

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Ранее Факты ICTV писали, что Укрпочта вводит в обращение почтовую марку с изображением погибшего музыканта, лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко.