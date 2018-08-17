День Кузьмы Скрябина: Мы помним

Сегодня – день рождения Кузьмы, музыканта и лидера группы Скрябин. 17-го августа ему исполнилось бы 50 лет.

Ко дню рождения Андрея 15 августа вышла книга его матери – Колискова для Андрійка. Ее презентовали в Киеве.

В книге Ольга Николаевна рассказывает, в какой атмосфере формировался талант Андрея Кузьменко – от дедушек и бабушек и юности, когда он начал слушать западную музыку. Там есть фотографии и ноты к колыбельной, которую пела ему мама.

Также сегодня в лагере Артек под Киевом дети будут рисовать картины к его известному хиту Мам, а 25 ноября состоится премьера полуторачасовой музыкальной программы – Скрябин Симфо. Прозвучат песни Андрея в исполнении эстрадно-симфонического оркестра. Авторы проекта хотят провести концерты в крупнейших городах Украины.

Кроме того, 17 августа к 50-летию со дня рождения лидера группы Скрябин Укрпочта выпустит почтовую марку с изображением погибшего музыканта.

Купить марку с изображением Кузьмы можно в любом отделении Укрпочты по всей территории Украины.

Его звезда трагически погасла 2 февраля 2015 года. Андрей Кузьменко с детства мечтал быть, как сам потом говорил, “козырным чуваком”. И хотя маме приходилось загонять его в музыкальную школу, Кузьма и его группа Скрябин стали в Украине культовыми.

Для миллионов украинцев он был не просто музыкантом, писателем или телеведущим, а лидером общественного мнения.

Родные, коллеги, друзья, поклонники Кузьмы до сих пор не могут смириться с потере и до сих пор поздравляют музыканта в сети.

Факты ICTV собрали самые искренние посты.

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Канал ICTV посвятил звезде документальный фильм Скрябин. Постскриптум. О Кузьме рассказывают люди, которые лучше всего знали Андрея – родители и сестра. Своими воспоминаниями поделились также друзья и коллеги музыканта: Александр Богуцкий, Святослав Вакарчук, Игорь Кондратюк, Владимир Бебешко, Анжелика Рудницкая и другие.

Сегодня Факты ICTV вспомнили самые яркие кавер-исполнения лирической песни Кузьмы Спи себе сама.

Фото: Кузьма/Скрябин