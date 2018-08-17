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Forbes назвал самую дорогую актрису мира

Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира 2018 по версии Forbes возглавила Скарлетт Йоханссон благодаря съемкам в фильме Мстители: война бесконечности.

Скарлет Йогансон

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.

По подсчетам издания, Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в фильме Мстители: война бесконечности, с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года заработала $40,5 млн.

На втором месте – Анджелина Джоли ($28 млн) благодаря роли в картине Малефисента 2.

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Десятка самых высокооплачиваемых актрис:

  1. Скарлетт Йоханссон – $40,5 млн
  2. Анджелина Джоли – $28 млн
  3. Дженнифер Энистон – $19,5
  4. Дженнифер Лоуренс – $18 млн
  5. Риз Уизерспун – $16,5 млн
  6. Мила Кунис – $16 млн
  7. Джулия Робертс – $13 млн
  8. Кейт Бланшетт – $12,5
  9. Мелисса Маккарти – $12 млн
  10. Гадот – $10 млн

Совокупные гонорары десяти самых высокооплачиваемых актрис в этом году составляют $186 млн. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

Ранее Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2017 год.

Фото: Dreamstime

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