Forbes назвал самую дорогую актрису мира

Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира 2018 по версии Forbes возглавила Скарлетт Йоханссон благодаря съемкам в фильме Мстители: война бесконечности.
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.
По подсчетам издания, Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в фильме Мстители: война бесконечности, с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года заработала $40,5 млн.
На втором месте – Анджелина Джоли ($28 млн) благодаря роли в картине Малефисента 2.
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Десятка самых высокооплачиваемых актрис:
- Скарлетт Йоханссон – $40,5 млн
- Анджелина Джоли – $28 млн
- Дженнифер Энистон – $19,5
- Дженнифер Лоуренс – $18 млн
- Риз Уизерспун – $16,5 млн
- Мила Кунис – $16 млн
- Джулия Робертс – $13 млн
- Кейт Бланшетт – $12,5
- Мелисса Маккарти – $12 млн
- Гадот – $10 млн
Совокупные гонорары десяти самых высокооплачиваемых актрис в этом году составляют $186 млн. Это на 8% больше, чем в прошлом году.
Ранее Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира за 2017 год.
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