Forbes назвал самую дорогую актрису мира

Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира 2018 по версии Forbes возглавила Скарлетт Йоханссон благодаря съемкам в фильме Мстители: война бесконечности.

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.

По подсчетам издания, Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в фильме Мстители: война бесконечности, с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года заработала $40,5 млн.

На втором месте – Анджелина Джоли ($28 млн) благодаря роли в картине Малефисента 2.

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Десятка самых высокооплачиваемых актрис:

Скарлетт Йоханссон – $40,5 млн Анджелина Джоли – $28 млн Дженнифер Энистон – $19,5 Дженнифер Лоуренс – $18 млн Риз Уизерспун – $16,5 млн Мила Кунис – $16 млн Джулия Робертс – $13 млн Кейт Бланшетт – $12,5 Мелисса Маккарти – $12 млн Гадот – $10 млн

Совокупные гонорары десяти самых высокооплачиваемых актрис в этом году составляют $186 млн. Это на 8% больше, чем в прошлом году.