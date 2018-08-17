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Олег Винник покорил волны и показал загорелый пресс

Олег Винник сделал небольшую паузу в насыщенном гастрольном графике и отправился отдыхать в Доминиканскую Республику.

О том, как проходит отпуск, артист регулярно делится на своей странице в Instagram.

Из видеороликов, которые выкладывает певец, видно, что Винник предпочитает активный отдых.

Читайте: Олег Винник – новая суперзвезда. 10 песен для тех, кто отстал от жизни

Музыкант любит экстрим: то на багги рассекает по бездорожью, то исследует пещеры. А на днях исполнитель освоил новый спорта – серфинг.

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Олег Винник покорил волны и показал загорелый пресс / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Олег Винник стал звездным преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств.

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