Олег Винник сделал небольшую паузу в насыщенном гастрольном графике и отправился отдыхать в Доминиканскую Республику.
О том, как проходит отпуск, артист регулярно делится на своей странице в Instagram.
Из видеороликов, которые выкладывает певец, видно, что Винник предпочитает активный отдых.
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Музыкант любит экстрим: то на багги рассекает по бездорожью, то исследует пещеры. А на днях исполнитель освоил новый спорта – серфинг.
Олег Винник покорил волны и показал загорелый пресс / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что Олег Винник стал звездным преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств.
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