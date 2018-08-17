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Секс с Астафьевой и спорт с Джошуа : что постят звезды в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.

Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.

Так, Надя Дорофеева желает всем хорошего настроения в своей социальной сети и собирает тысячи лайков.

Между прочим, MONATIK и Дорофеева недавно представили трек Глубоко.

Настя Каменских продолжает чиллиться в Италии и прекрасно выглядеть.

Читайте: Lomala: Каменских презентовала новый трек и видео

Эмили Ратаковски как всегда демонстрирует всем свое идеально тело и безупречный вкус к фотографиям.

Регина Тодоренко, которая, кстати, ждет первенца,  хвастается новой обложкой с глянца.

Дарья Астафьева олицетворяет сексуальность и дерзость.

Энтони Джошуа показывает, как тяжко тренируется для того, чтобы завоевывать новые победы.

Дуа Липа решила поностальгировать и вспомнить себя в детстве.

Кстати, вы же знали, что Дуа Липа в Киеве была недавно?

А Галь Гадот, она же Чудо-Женщина, просто как всегда лучезарна и прекрасна.

Напомним, Факты ICTV делали голосование, в котором собралиукраинских звезд без макияжа.

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