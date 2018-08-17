Секс с Астафьевой и спорт с Джошуа : что постят звезды в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.

Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.

Так, Надя Дорофеева желает всем хорошего настроения в своей социальной сети и собирает тысячи лайков.

Между прочим, MONATIK и Дорофеева недавно представили трек Глубоко.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 17 Авг 2018 в 1:12 PDT

Настя Каменских продолжает чиллиться в Италии и прекрасно выглядеть.

Читайте: Lomala: Каменских презентовала новый трек и видео

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 17 Авг 2018 в 10:14 PDT

Эмили Ратаковски как всегда демонстрирует всем свое идеально тело и безупречный вкус к фотографиям.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 17 Авг 2018 в 8:58 PDT

Регина Тодоренко, которая, кстати, ждет первенца, хвастается новой обложкой с глянца.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 16 Авг 2018 в 1:57 PDT

Дарья Астафьева олицетворяет сексуальность и дерзость.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Авг 2018 в 11:28 PDT

Энтони Джошуа показывает, как тяжко тренируется для того, чтобы завоевывать новые победы.

Публикация от Anthony Joshua (@anthony_joshua) 17 Авг 2018 в 1:22 PDT

Дуа Липа решила поностальгировать и вспомнить себя в детстве.

Кстати, вы же знали, что Дуа Липа в Киеве была недавно?

Публикация от DUA LIPA (@dualipa) 17 Авг 2018 в 4:33 PDT

А Галь Гадот, она же Чудо-Женщина, просто как всегда лучезарна и прекрасна.

Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot) 15 Авг 2018 в 8:33 PDT

Напомним, Факты ICTV делали голосование, в котором собралиукраинских звезд без макияжа.