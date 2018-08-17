Секс с Астафьевой и спорт с Джошуа : что постят звезды в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.
Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.
Так, Надя Дорофеева желает всем хорошего настроения в своей социальной сети и собирает тысячи лайков.
Между прочим, MONATIK и Дорофеева недавно представили трек Глубоко.
Настя Каменских продолжает чиллиться в Италии и прекрасно выглядеть.
Читайте: Lomala: Каменских презентовала новый трек и видео
Эмили Ратаковски как всегда демонстрирует всем свое идеально тело и безупречный вкус к фотографиям.
Регина Тодоренко, которая, кстати, ждет первенца, хвастается новой обложкой с глянца.
Дарья Астафьева олицетворяет сексуальность и дерзость.
Энтони Джошуа показывает, как тяжко тренируется для того, чтобы завоевывать новые победы.
Дуа Липа решила поностальгировать и вспомнить себя в детстве.
Кстати, вы же знали, что Дуа Липа в Киеве была недавно?
А Галь Гадот, она же Чудо-Женщина, просто как всегда лучезарна и прекрасна.
Напомним, Факты ICTV делали голосование, в котором собралиукраинских звезд без макияжа.