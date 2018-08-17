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Скрябин жив. 5 самых крутых кавер-хитов

17 августа лидеру группы Скрябин Кузьме (Андрею Кузьменку) исполнилось бы 50 лет. В память о музыканте Факты ICTV собрали пять лучших каверов его хитов.

После смерти Кузьмы Скрябина песни легендарного музыканта звучат голосами украинцев.

Слушайте Танец пингвина в исполнении Ивана Дорна, Мовчати в обработке Вакарчука, кавер песни Люди, як кораблі от группы Антитела, перепевку композиции Спи от Алисы Вокс и кавер песни Шампанські очі от PianoБой.

Читайте: 10 метких цитат Кузьмы Скрябина

Святослав Вакарчук – Мовчати

Группа Антитела  – Люди, як кораблі

Экс-солистка группы Ленинград Алиса Вокс  – Cпи собі сама

PianoБой – Шампанські очі

Иван Дорн – Танець пингвина

Напомним, лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.

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