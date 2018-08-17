Скрябин жив. 5 самых крутых кавер-хитов

17 августа лидеру группы Скрябин Кузьме (Андрею Кузьменку) исполнилось бы 50 лет. В память о музыканте Факты ICTV собрали пять лучших каверов его хитов.
После смерти Кузьмы Скрябина песни легендарного музыканта звучат голосами украинцев.
Слушайте Танец пингвина в исполнении Ивана Дорна, Мовчати в обработке Вакарчука, кавер песни Люди, як кораблі от группы Антитела, перепевку композиции Спи от Алисы Вокс и кавер песни Шампанські очі от PianoБой.
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Святослав Вакарчук – Мовчати
Группа Антитела – Люди, як кораблі
Экс-солистка группы Ленинград Алиса Вокс – Cпи собі сама
PianoБой – Шампанські очі
Иван Дорн – Танець пингвина
Напомним, лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.
Канал ICTV посвятил Кузьме документальный фильм Скрябин. Постскриптум.