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Bullet For My Valentine выступят на фестивале ZaxidFest 2018

Впервые в Украине культовые британцы, достойные представители мировой метал сцены Bullet For My Valentine выступят на главной сцене одного из самых масштабных фестивалей ZaxidFest 2018, который состоится 24-26 августа возле Львова.

Если говорить о мелодичном британском металкоре, то Bullet For My Valentine являются одними из самых ярких его представителей.

Под влиянием таких рок-музыкальных жанров, как трэш, глэм, гранж и ню-метал они создали свой собственный стиль и стали представителями металла нового поколения.

Всего в дискографии коллектива семь пластинок. Venom 2015 попала в топ-10 британского и американского чартов.

Первые три лонгплея получили “золотой” статус в Великобритании, а дебютная работа The Poison получила – в США.

В конце июня 2018-го коллектив представил миру свой новый студийный альбом Gravity, а уже 26 августа на ZaxidFest пластинку вживую оценит и украинская публика.

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Напомним, 10-й фестиваль Запад 2018 состоится 24-26 августа под Львовом в с. Родатичи.

Кто будет выступать, как добраться и где жить – читайте здесь.

Фото: bfmvofficial 

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