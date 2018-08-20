Канал ICTV начал работать над настоящим мужским 4-серийным экшном под названием В плену у оборотня. Режиссером боевика стал Виталий Ващенко. Одну из главных ролей сыграл известный украинский актер Денис Гринчак.

– В последние годы украинское телевидение испытывает дефицит настоящего мужского экшна. И наш телеканал ICTV, будучи лидером среди мужского контента, как никто другой это чувствует. Эта история погрузит наших телезрителей в гущу карпатских лесов, полных мужских страстей, дружбы, погонь, контрабанды, заложников, холодного оружия и огня, – комментирует Ирина Храновская, креативный продюсер сериального направления.

По сюжету боевика события происходят в гуще карпатских лесов, где троим друзьям придется нести секретный груз пешком через румынскую границу. Их дорога полна опасных приключений и неприятных гостей. Ставки велики, а именно – семья одного из героев в заложниках. Внезапно на поле появляются другие игроки, которым тоже нужен неизвестный груз. Лес превратится в арену для игры на выживание.

Ключевой темой сериала станет настоящая мужская дружба, которая пройдет выдержку тяжелыми боями, тайными тропами и крутыми горными спусками.

Главные роли также исполнили Александр Форманчук и Петр Крылов.

Над сериалом работает Mamas Production и украинские сценаристы Евгений Григоренко, Леся Волошина.









ICTV начал съемки боевика В плену у оборотня / 5 фотографий

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Напомним, в мае на ICTV вышел полнометражный исторический боевик режиссера Зазы Буадзе Червоный по мотивам исторического романа украинского писателя Андрея Кокотюхи.