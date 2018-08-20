PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ / ICTV начал съемки боевика В плену у оборотня/

ICTV начал съемки боевика В плену у оборотня

Канал ICTV начал работать над настоящим мужским 4-серийным экшном под названием В плену у оборотня. Режиссером боевика стал Виталий Ващенко. Одну из главных ролей сыграл известный украинский актер Денис Гринчак.

ICTV знімає бойовик

– В последние годы украинское телевидение испытывает дефицит настоящего мужского экшна. И наш телеканал ICTV, будучи лидером среди мужского контента, как никто другой это чувствует. Эта история погрузит наших телезрителей в гущу карпатских лесов, полных мужских страстей, дружбы, погонь, контрабанды, заложников, холодного оружия и огня, – комментирует Ирина Храновская, креативный продюсер сериального направления.

По сюжету боевика события происходят в гуще карпатских лесов, где троим друзьям придется нести секретный груз пешком через румынскую границу. Их дорога полна опасных приключений и неприятных гостей. Ставки велики, а именно – семья одного из героев в заложниках. Внезапно на поле появляются другие игроки, которым тоже нужен неизвестный груз. Лес превратится в арену для игры на выживание.

Ключевой темой сериала станет настоящая мужская дружба, которая пройдет выдержку тяжелыми боями, тайными тропами и крутыми горными спусками.

Главные роли также исполнили Александр Форманчук и Петр Крылов.

Над сериалом работает Mamas Production и украинские сценаристы Евгений Григоренко, Леся Волошина.

image image image image image
ICTV начал съемки боевика В плену у оборотня / 5 фотографий

Читайте: Названы лучшие сценарии фильмов XXI века

Напомним, в мае на ICTV вышел полнометражный исторический боевик режиссера Зазы Буадзе Червоный по мотивам исторического романа украинского писателя Андрея Кокотюхи.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Картковий будинок
Финальный сезон Карточного домика – дата выхода
Вікторія Сеник
Преступник кричал убью – детали нападения на дом ведущей ICTV
митинг под айситиви
Митинг у здания канала ICTV – чего хотят протестующие
Вікторія Сеник
Неизвестные в камуфляже напали на дом ведущей ICTV
Бронюк, Ребрик и Коляденко: кем стали звезды в ситкоме Марк+Наталка
Мы убийцы! Новый постер Карточного домика с Кремлем в крови
В грязи и в хорошем настроении – как команда ICTV преодолевала забег Legion Run
ICTV и еще 23 телеканала Украины получили новые лицензии от Нацсовета (СПИСОК)
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка