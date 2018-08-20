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Я был шокирован – актер из Игры престолов рассказал о финале сериала

Актер Николай Костер-Вальдау рассказал, что был шокирован финалом популярного сериала Игра престолов.

Актер Николай Костер-Вальдау, который сыграл Джейми Ланнистера в Игре престолов, заявил, что финал сериала его шокировал, передает TheWrap.

– Когда я прочитал сценарий, не мог поверить, что создатели придумали такой финал. Снимаясь в сериале в течение долгого времени, я пытался угадать, чем же все закончится. Некоторые моменты меня сильно удивили и даже шокировали. Не было таких ситуаций, как, например, в детективных фильмах, где зрителям в последнюю минуту показывают убийцу, и сюжет из-за этого выглядит бессмысленным. В данном случае все части вписываются в единую огромную головоломку, – рассказал актер.

Последний сезон сериала Игра престолов выйдет в первой половине 2019 года.

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К слову, в сети заявили о завершении съемок последнего сезона популярного сериала Игра престолов.

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