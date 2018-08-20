Я был шокирован – актер из Игры престолов рассказал о финале сериала

Актер Николай Костер-Вальдау, который сыграл Джейми Ланнистера в Игре престолов, заявил, что финал сериала его шокировал, передает TheWrap.

– Когда я прочитал сценарий, не мог поверить, что создатели придумали такой финал. Снимаясь в сериале в течение долгого времени, я пытался угадать, чем же все закончится. Некоторые моменты меня сильно удивили и даже шокировали. Не было таких ситуаций, как, например, в детективных фильмах, где зрителям в последнюю минуту показывают убийцу, и сюжет из-за этого выглядит бессмысленным. В данном случае все части вписываются в единую огромную головоломку, – рассказал актер.